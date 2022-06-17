Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu: İşkencenin araştırılmaması için yasal kılıf üretiliyor /17 Haziran 2022 12:31

Gergerlioğlu: İşkencenin araştırılmaması için yasal kılıf üretiliyor

Kötü muameleye dair verdiği soru önergesi reddedilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, işkencelerin araştırılmaması için yasal kılıf arandığını belirtti.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Konya’da Furkan Vakfı üyelerinin polis tarafından kötü muamele ve tehditlere maruz kalmasına dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması için verdiği önerge iade edildi. Gergerlioğlu, “İşkenceci memurların görevlerine devam etmesini sormak garip değil. Önergemiz reddedilmesini doğru bulmuyorum. İşkencenin araştırılmaması, meşru görülmesi için yasal kılıflardır” dedi.

Gergerlioğlu’nun verdiği önergenin gerekçesinde, kadın eylemcilere uygulanan kötü muamele ve polisler tarafından “Size işkencenin alasını yaparım” tehditleri ifadeleri yer aldı. Önerge, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından, İç Tüzük 96 ve 97’nci maddeleri gerekçesiyle iade edildi. İade gerekçesinde 4 ve 5’inci sorunun “sorulamayacak sorular” ve “kişisel görüş” olduğuna yer verildi.

 Önergenin 4’üncü sorusunda, “Emniyet tarafından gerçekleştirilen ve özellikle tarafıma gönderilen her provokasyonun başında olan işkenceci olduğu somut olgu ve ifadelerle iddia edilen Abdülkadir Türkyılmaz’ın 5 Mayıs 2022 tarihinde HDP Genel Merkezimize yapılan provokasyonda yer almamasının gerekçesi nedir?” sorusu ile 5’inci soruda yer alan “Halkın güvenliğini sağlaması gereken polisten halkı korumak için vatandaşlara önerileriniz var mıdır?” cümlesi iade gerekçesi yapılarak, düzeltilmesi istendi.

 ‘MECLİS İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYONU İŞKENCEYİ ARAŞTIRMIYOR’

Önergenin iade edilmesine dair Mezopotamya Ajansı’ndan Berivan Altan’a konuşan Gergerlioğlu, işkencenin her geçen gün meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirtti. Gergerlioğlu, “İşkence hoş görülüyor. Bunu Meclis Başkanı dahi yapıyor. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu işkenceyi araştırmıyor. İçişleri Bakanı soruları yanıtlamıyor” dedi.

 ‘İŞKENCENİN ARAŞTIRILMAMASI, MEŞRU GÖRÜLMESİ İÇİN YASAL KILIFLARDIR’

Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun duyarsızlığının soru önergelerine yansıdığını aktaran Gergerlioğlu şunları söyledi:

“Meclis Başkanlığı işkencenin araştırılmasını istemiyor. Konya’da yapılan işkence sorulamayacak sorular kapsamında reddedilmesinde gördük. Yurttaşları tehdit eden polisten halkın kendini nasıl koruyacağını sorduk. Sorularımızı istişare amaçlı olduğunu söylemiş. Kimse ile istişare etmiyoruz, soru soruyoruz. İşkenceci memurların görevlerine devam etmesini sormak garip değil. Önergemiz reddedilmesini doğru bulmuyorum. İşkencenin araştırılmaması, meşru görülmesi için yasal kılıflardır.”
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