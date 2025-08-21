Gergerlioğlu: Lohusa Merve Zayım, 2 günlük bebeğiyle birlikte cezaevine girdi

Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde iki gün önce doğum yapan hamile tutuklu Merve Zayım (36), bu sabah taburcu edilip oğluyla birlikte tekrar Edirne L Tipi Cezaevine götürüldü.









KANUNA AYKIRI





SUÇU ÖĞRETMENLİK

Lohusa bir annenin cezaevine konulmasına milletvekilleri ve insan hakları savunucuları tepki gösterdi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergrelioğlu, “TR cezaevlerine bir bebek daha girdi.!!! Ev hapsi verilebilecek Merve Zayım’a mahpusken doğum yaptırdılar ve lohusayken bugün Edirne Cezaevine gönderdiler! Eskişehir 2.ACM Hâkimi ısrarla bunu dayatıyor.” @NachoSAmor bunu da raporlara katınız. Teşhir edeceğiz!” dedi.Din dersi öğretmeni Merve Zayım, 2 Temmuz’da 8,5 aylık hamileyken tutuklanmıştı. Başkanlığını Arif Hamdi Sazak’In yaptığı Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 aylık hamile din dersi öğretmeni Merve Zayım’ın tutukluluğuna yapılan itirazı beş kez reddetmişti.5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 16/4. maddesine göre, hamile ve bebeği 18 aylıktan küçük olan kadınların gözaltına alınmaması ve tutuklanmaması gerekiyor.Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü Öğretmenliği bölümünden 2012’de mezun olan Merve Zayım, Eskişehir’de kapatılan Samanyolu Gülbahar Koleji’nde çalıştı. Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında, bu kurumda sigortalı olması, ByLock kullandığı iddiası ve tanık ifadelerine dayanılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zayım’ın dosyası 40 aydır Yargıtay’da bekletiliyor.