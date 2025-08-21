Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu: Lohusa Merve Zayım, 2 günlük bebeğiyle birlikte cezaevine girdi /21 Ağustos 2025 00:12

Gergerlioğlu: Lohusa Merve Zayım, 2 günlük bebeğiyle birlikte cezaevine girdi

DEM Parti Milletvekili Gergrelioğlu, iki gün önce doğum yapan hamile tutuklu Merve Zayım'ın taburcu edilip bebeği ile yeniden cezaevine konulduğunu duyurdu.

Trakya Üniversitesi Hastanesi’nde iki gün önce doğum yapan hamile tutuklu Merve Zayım (36), bu sabah taburcu edilip oğluyla birlikte tekrar Edirne L Tipi Cezaevine götürüldü.

GERGERLİOĞLU: TEŞHİR EDECEĞİZ”

Lohusa bir annenin cezaevine konulmasına milletvekilleri ve insan hakları savunucuları tepki gösterdi. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergrelioğlu, “TR cezaevlerine bir bebek daha girdi.!!! Ev hapsi verilebilecek Merve Zayım’a mahpusken doğum yaptırdılar ve lohusayken bugün Edirne Cezaevine gönderdiler! Eskişehir 2.ACM Hâkimi ısrarla bunu dayatıyor.” @NachoSAmor bunu da raporlara katınız. Teşhir edeceğiz!” dedi.

8,5 AYLIK HAMİLEYKEN TUTUKLANDI

Din dersi öğretmeni Merve Zayım, 2 Temmuz’da 8,5 aylık hamileyken tutuklanmıştı. Başkanlığını Arif Hamdi Sazak’In yaptığı Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 aylık hamile din dersi öğretmeni Merve Zayım’ın tutukluluğuna yapılan itirazı beş kez reddetmişti.

KANUNA AYKIRI

5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu’nun 16/4. maddesine göre, hamile ve bebeği 18 aylıktan küçük olan kadınların gözaltına alınmaması ve tutuklanmaması gerekiyor.

SUÇU ÖĞRETMENLİK

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü Öğretmenliği bölümünden 2012’de mezun olan Merve Zayım, Eskişehir’de kapatılan Samanyolu Gülbahar Koleji’nde çalıştı. Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında, bu kurumda sigortalı olması, ByLock kullandığı iddiası ve tanık ifadelerine dayanılarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Zayım’ın dosyası 40 aydır Yargıtay’da bekletiliyor.
