Gergerlioğlu: Mağdurların yanındayız

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından yürürlüğe konulan OHAL'de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mağdurlarının durumunu dile getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, üç buçuk yıl boyunca iki rapor hazırladıklarını ve yeni bir raporu da hazırlayacaklarını söyleyerek "Sadece KHK değil A’dan Z’ye birçok hak ihlaline ilişkin başvuru alıyoruz" dedi.





ANF'de yer alan habere göre, üç buçuk yıl önce ilan edilen OHAL ve sonrasında herhangi bir politik görüş ayırt etmeksizin birçok mağduriyeti gündeme taşıyan Gergerlioğlu, insanların kendisine gerek sosyal medyadan gerekse de e-posta, telefon gibi birçok vasıtayla ulaştığını söyledi. Özel ulaşmalar dışında Kocaeli iletişim formu oluşturup insanlara detaylı bir şekilde resmi başvuru yolu açtıklarını belirten Gergerlioğlu, “Bu şekilde gelen vakaları kayıt altına da almış olduk. Hem bizi tanıyanlar hem de bu arşiv kayıtları ile geniş bir gruba ulaşmış olduk. Örneğin ben Adıyaman’a parti çalışmaları için gittiğimde, uzun zamandır ağır bir mağduriyetini çözmeye çalıştığımız bir kişiyle daha yeni yüz yüze tanıştık. Sosyal medya hesaplarıma gelen birçok mesaja, e-postaya kendim cevap veriyorum, bekletmeden. Bu da daha sıcak ve birebir bir ilişki oluşturuyor. Tabii bir şekilde gelişen bir ilişki ağına da dönüşüyor böylelikle. Sadece KHK değil A’dan Z’ye birçok hak ihlaline ilişkin başvuru alıyoruz” dedi.





TÜM HUKUKSUZLUKLARA KARŞI





Gergerlioğlu, OHAL boyunca yaşanan insanlık dışı birçok uygulamayı gündeme getirmeye uğraştığını, vekil olduktan sonra da daha etkili bir şekilde yol ve yöntemlere başvurduğunu kaydederek, şunları söyledi: “İşkence görüp kimsesizler mezarlığına defnedilen ve vatan haini ilan edilen kişilerden insanlık dışı muamele görenlere varana kadar hukuksuzlukla ilgilenmeye çalıştım. Gerek mağdurlara gerekse de yakınlarına ulaştık, bu insanlarla olayları detaylıca konuşup inceledik. Üç buçuk yıl oldu ve bize gelen hikayeleri incelememiz çerçevesinde iki tane rapor hazırladık. Üçüncüsünü de birkaç ay içerisinde açıklayacağız.”





3 BİN 500 KİŞİYLE GÖRÜŞME





OHAL sürecinde hazırladıkları raporlara işaret eden Gergerlioğlu, şöyle devam etti:





“Birinci rapor çalışmamızda çok ağır hak ihlallerini kaydettik. İnsanlar bunları dile dahi getiremiyordu. Bu raporu hazırlarken daha çok bireysel mağduriyetler vardı. İkinci raporu hazırlarken insanların katılımı açısından biraz daha iyileşme gördük. Bu mağduriyetlerin sadece bireysel değil, toplumsal bir etkilenme durumunu da ortaya çıkarması söz konusuydu. Aileler, ekonomik durum birçok şey etkilenmişti bundan. Örneğin bazı sermaye grupları OHAL’den dolayı kapanınca çok sayıda insan işsiz kalmış. Aynı şekilde 6 bin akademisyen birden gidince Türkiye’nin bilim üretimi büyük bir mağduriyete uğramış. Yüzde 30 oranında bilim üretimi gerilemesi kaydettik. Üçüncü yıl raporu için henüz net bir şey söyleyemem, çünkü çalışmalarımız sürüyor. 3 bin 500’e yakın kişiyle görüştük ve onu da 1-2 ay içinde bir basın toplantısıyla deklare edeceğiz.”





BANKALAR GERİ ADIM ATTI





Özel bankaların KHK ile ihraç edilmiş kişilere uyguladığı havale kabul etmeme, kredi onaylamama, hesap açtırmama gibi konuları sık sık gündeme taşıyan Gergerlioğlu, şu bilgileri verdi: “Bu tarz şikayetleri insanlar bize ulaştırmaya bile çekiniyordu. Bunu için gelenler ‘aman adımızla duyurmayın’ diye rica ediyordu ama birkaç örnekte bu tarz şeylerin halledilebileceğini, kazanımlar olabileceğini görünce meseleye daha da fazla önem atfettiler. Yani kazanımlar olunca insanlar bu mağduriyetlerini daha fazla dile getiriyor. Garanti Bankası, KHK gerekçesi ile hesap açmadığı için kişi işten çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra hesap açıp sadece maaşını alabilirsin, internet bankacılığından, havaleden vs. yararlanamazsın diye kâğıt imzalatıldı o kişiye. Bunu gündeme getirilince sosyal medyada tepki yağdı ve banka geri adım attı. Bu olay, sadece burada değil, bankanın merkezi İspanya’da da ‘Erdoğan muhaliflerine ayrımcılık’ olarak basında yer aldı. Bu elbette Batı’da buradakinden fazla yankıyla karşılandı. Çünkü bu orası için dehşet verici bir uygulama. Vakıfbank yurtdışından gelen parayı vermek istemedi KHK’lı bir arkadaşımıza. Antep’ten bir vatandaşın başına geldi bu da ve basına yansıdı. Banka, başkası adına yatırsınlar öyle verelim, dese de vatandaş ısrar etmiş kendi adına almak için. Bunlar tamamen keyfi uygulamalar. Bu tarz başvurular hala bize geliyor. Çeşitli girişimlerde bulunuyoruz.”





AKADEMİSYENLERE SIRA GELMEDİ





Birçok açıklamasında OHAL Komisyonu’nun kapatılmasına dikkate çeken Ömer Faruk Gergerlioğlu, Barış Akademisyenleri’nin henüz dosyalarına dahi bakılmamış olmasını şu sözlerle değerlendirdi: “OHAL Komisyonu’nun tamamen kapatılması gerek ama binlerce insan mecburen buradan gelecek habere bakıyor. Bazı Barış Akademisyeni arkadaşlar da dile getirdi, sıra onlara hala gelmedi. Bu özellikle yapılıyor. Sıra geldiğinde de göstermelik sayıda iade olacaktır.”