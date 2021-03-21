Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM’de Adalet Nöbetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Gergerlioğlu sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdiği sırada 100’e yakın polis içeri girdi.





Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, “namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim” demesine rağmen polis gözaltı işlemini başlattı. Karga tulumba götürülen milletvekilinin maskesini takmasına da müsaade edilmedi.





Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Hüseyin Kaçmaz’ın da itirazlarına rağmen Gergerlioğlu, pijamaları ve terlikleri varken zorla götürüldü.



