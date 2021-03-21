Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı /21 Mart 2021 08:37

Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM'de Adalet Nöbetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, sabah saatlerinde abdest aldığı sırada lavaboda polis tarafından gözaltına alındı.

Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı

Milletvekilliği düşürüldükten sonra TBMM’de Adalet Nöbetine başlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, saat 06:30 civarı gözaltına alındı. Gergerlioğlu sabah namazını kılmadan önce abdest almak üzere lavaboya girdiği sırada 100’e yakın polis içeri girdi.

Gergerlioğlu, lavabodan çıkarıldıktan sonra polislere, “namazımı kılayım, üzerimi değiştireyim öyle gidelim” demesine rağmen polis gözaltı işlemini başlattı. Karga tulumba götürülen milletvekilinin maskesini takmasına da müsaade edilmedi.

Milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu ve Hüseyin Kaçmaz’ın da itirazlarına rağmen Gergerlioğlu, pijamaları ve terlikleri varken zorla götürüldü.

Gergerlioğlu, "94’ten bu güne maalesef bu ülkede bir şey değişmedi. Lavaboya giderken götürülüyorum" dedi.

YENİ BİR SORUŞTURMA

Gergerlioğlu'nun gözaltına alınmasının nedeninin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni bir soruşturma kapsamında olduğu belirtildi.

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