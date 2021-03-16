Gergerlioğlu: Milletvekilliğim düşürülürse Meclis'i terk etmeyeceğim, direneceğim

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi halinde Meclis'i terk etmeyerek direneceğini söyledi.

Artı Gerçek'in Haberine göre HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir grup gazeteciyle Meclis'te bir araya geldi. Hakkında verilen hapis cezasını, vekilliğinin düşürülmesi durumunu ve sonrasında alacağımı tutumu gazetecilere değerlendiren Gergerlioğlu, "Milletin verdiği yetkiyi sonuna kadar sahipleneceğim. Bana ağır bir sorumluluk verildi. Ben bunun hakkını vermeye çalışıyorum" dedi.

'ONLARI İFŞA ETTİĞİM İÇİN ÖFKE DUYDULAR'





Hakkında onaylanan cezanın siyasi bir karar olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, diğer vekillerde de benzer olayların yaşandığını anımsattı. Gergerlioğlu, “Haksız hukuksuz bir şekilde beni cezaevine koymak istiyorlar. Her şey ortada. En son çıplak arama konusunu gündeme getirmem birileri için bardağı taşıran son damlaydı. İnsan kaçırmalardan, işkencelere binlerce hak ihlalini gündeme getirdim. Ve hiçbirine cevap veremediler. Cevapsız bırakarak kurtulacaklarını zannettiler. Onları ifşa ettiğim için bana büyük öfke duydular” dedi.





'KARAR OKUNURSA MECLİS'İ TERK ETMEYECEĞİM'





Gergerlioğlu, “Bugün vekilliğinizin düşürülmesi bekleniyor, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:





"Ben yine Meclis'e dönerim diye düşünüyorum. Enis Berberoğlu nasıl Meclis'e döndüyse ben de Meclis'e dönerim. Karar büyük ihtimalle bugün Genel Kurul’da okunacak. Ben Genel Kurul’da olup da vekilliğinin düşürülme kararı yüzüne okunan ilk milletvekili olacağım. Bildiğim kadarıyla daha önce böyle bir durum yaşanmadı.





Bu durum demokrasi ve milli irade adına çok büyük bir darbedir. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden verilen bu karar tamamen hukuksuzdur. Kararın okunması durumunda beni Genel Kurul’dan çıkarabilirler ama Meclis'te bekleyişimi sürdüreceğim. Gelip beni buradan alabiliyorlarsa, alsınlar. Ben milletin vekiliyim, Millet Meclisi'nde gelip bir vekili hukuksuzca alıp götüreceklerse götürsünler. Ama bunu tüm Türkiye ve dünya görecektir. Buna razılarsa buyursunlar, benim zaten umurumda değil."





'1994 YILINDAKİ GÖRÜNTÜLER YAŞANACAKSA KENDİLERİ BİLİR'





"Bana bu bedeli ödetenler de bedelini öderler. Basit bir olay değil bu" diyen Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Ben 90 bin insanın oyuyla seçildim. Çok zor şartlarla kazandığımız seçimi böyle oyunlarla elimden alınmak istiyor. 27 yıllık uzman doktorluğumdan ihraç ettikleri yetmedi şimdi de vekilliğimden ihraç etmeye, hapse atmaya çalışıyorlar. Eğer burası milletin Meclis'i ise, herkesin temsil yeriyse beni haksız hukuksuz bir kararla vekilliğimi düşürdüklerini sanmasınlar. Eğer onlar bu kararı okursa bir yargı darbesinin manivelası haline gelecek. Yargı süreci tamamen bir tiyatroydu. Sırf barış dediğim için bana bunun bedelini ödetiyorlar. Ben sonuna kadar Meclis'te direneceğim. Eğer 1994 yılındaki görüntüler yaşanacaksa kendileri bilir. Ben buradan ayrılmayacağımı deklare ediyorum."



