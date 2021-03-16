Gergerlioğlu: Milletvekilliğim düşürülürse Meclis'i terk etmeyeceğim, direneceğim

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülmesi halinde Meclis'i terk etmeyerek direneceğini söyledi.
Artı Gerçek'in Haberine göre HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir grup gazeteciyle Meclis'te bir araya geldi. Hakkında verilen hapis cezasını, vekilliğinin düşürülmesi durumunu ve sonrasında alacağımı tutumu gazetecilere değerlendiren Gergerlioğlu, "Milletin verdiği yetkiyi sonuna kadar sahipleneceğim. Bana ağır bir sorumluluk verildi. Ben bunun hakkını vermeye çalışıyorum" dedi.
'ONLARI İFŞA ETTİĞİM İÇİN ÖFKE DUYDULAR'
Hakkında onaylanan cezanın siyasi bir karar olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, diğer vekillerde de benzer olayların yaşandığını anımsattı. Gergerlioğlu, “Haksız hukuksuz bir şekilde beni cezaevine koymak istiyorlar. Her şey ortada. En son çıplak arama konusunu gündeme getirmem birileri için bardağı taşıran son damlaydı. İnsan kaçırmalardan, işkencelere binlerce hak ihlalini gündeme getirdim. Ve hiçbirine cevap veremediler. Cevapsız bırakarak kurtulacaklarını zannettiler. Onları ifşa ettiğim için bana büyük öfke duydular” dedi.
'KARAR OKUNURSA MECLİS'İ TERK ETMEYECEĞİM'
Gergerlioğlu, “Bugün vekilliğinizin düşürülmesi bekleniyor, bundan sonra nasıl bir yol izleyeceksiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ben yine Meclis'e dönerim diye düşünüyorum. Enis Berberoğlu nasıl Meclis'e döndüyse ben de Meclis'e dönerim. Karar büyük ihtimalle bugün Genel Kurul’da okunacak. Ben Genel Kurul’da olup da vekilliğinin düşürülme kararı yüzüne okunan ilk milletvekili olacağım. Bildiğim kadarıyla daha önce böyle bir durum yaşanmadı.
Bu durum demokrasi ve milli irade adına çok büyük bir darbedir. Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden verilen bu karar tamamen hukuksuzdur. Kararın okunması durumunda beni Genel Kurul’dan çıkarabilirler ama Meclis'te bekleyişimi sürdüreceğim. Gelip beni buradan alabiliyorlarsa, alsınlar. Ben milletin vekiliyim, Millet Meclisi'nde gelip bir vekili hukuksuzca alıp götüreceklerse götürsünler. Ama bunu tüm Türkiye ve dünya görecektir. Buna razılarsa buyursunlar, benim zaten umurumda değil."
'1994 YILINDAKİ GÖRÜNTÜLER YAŞANACAKSA KENDİLERİ BİLİR'
"Bana bu bedeli ödetenler de bedelini öderler. Basit bir olay değil bu" diyen Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben 90 bin insanın oyuyla seçildim. Çok zor şartlarla kazandığımız seçimi böyle oyunlarla elimden alınmak istiyor. 27 yıllık uzman doktorluğumdan ihraç ettikleri yetmedi şimdi de vekilliğimden ihraç etmeye, hapse atmaya çalışıyorlar. Eğer burası milletin Meclis'i ise, herkesin temsil yeriyse beni haksız hukuksuz bir kararla vekilliğimi düşürdüklerini sanmasınlar. Eğer onlar bu kararı okursa bir yargı darbesinin manivelası haline gelecek. Yargı süreci tamamen bir tiyatroydu. Sırf barış dediğim için bana bunun bedelini ödetiyorlar. Ben sonuna kadar Meclis'te direneceğim. Eğer 1994 yılındaki görüntüler yaşanacaksa kendileri bilir. Ben buradan ayrılmayacağımı deklare ediyorum."
'BÜYÜK BİR KESİMDEN DESTEK ALIYORUM'
Hakkında verilen bir kararla vekilliğinin düşürülebileceğini ancak milletin verdiği kararın geçerli olacağını söyleyen Gergerlioğlu, "Yarın bu karar okunabilir ama ben bu kararı çok suni bir karar olarak karşılarım. Karar okunur, milletvekili özlük haklarım elimden alınır, kâğıt üzerinde vekil olmam ama yine milletin gönlünde vekilimdir. Farklı kesimlerden çok büyük bir destek alıyorum. İnsanlar bana yapılanların farkındalar” dedi.
‘BU KARARI TANIMIYORUM, BU GASPTIR’
"Meclis'i terk etmemekle neyi kastediyorsunuz?" sorusu yöneltilen Gergerlioğlu, şöyle konuştu:
"Nasıl olur bilmiyorum ama bana milletin verdiği yetkiyi sonuna kadar sahipleneceğim. Bana ağır bir sorumluluk verildi. Ben bunun hakkını vermeye çalışıyorum. Düşünün, size emanet bir mal verildi ve bu emanet mal hırsızlar tarafından çalınmaya çalışılıyor. Siz de emanete sahip çıktığınız için onu çaldırmamaya çalışıyorsunuz. Milletin malını sonuna kadar vermeyeceğim, bu kararı tanımıyorum. Gasp kararıdır. Yargı gaspıdır."
'EĞER HDP DİYE SUSUYORSANIZ YAZIKLAR OLSUN'
Gergerlioğlu, "Diğer partilerden beklentiniz nedir?" sorusunu da şöyle yanıtladı:
"Diğer partilerin de bu gaspa karşı etkili bir yanıt vermesi gerekiyor. Şu ana kadarki tepkileri yeterli bulmuyorum. Eğer bu HDP’li milletvekiline yapılıyor diye susuyorlarsa, çok üzücüdür. Çünkü temsil ettikleri millet iradesiyle çelişen bir durumdur. Bugün bana yaparlar yarın onlara yaparlar. Bu durum HDP meselesi değildir. Etkili bir tepki göstermek gerekir. Hep tek tek seçip götürürler. Bana bugün yapılır yarın diğer partilere yapılır. Ey partiler görmüyor musunuz bu oyunu? Eğer HDP diye susuyorsanız, diğer partilere yazıklar olsun."
Gergerlioğlu, “Bu karara karşı partinizin bir hazırlığı var mı?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:
"Partimle bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ama beni Meclis'ten alıp götürürlerse, benden sonrası için ne yapacaklarını bilmiyorum. Güçlü bir kamuoyu tepkisi olacak herkes de buna hazır olsun. Sadece kendi partim değil, ulusal ve uluslararası tepkiler olacaktır, herkes buna da hazır olsun. İktidar demokrasi, milli irade gasp edilemez, darbelere karşıyız diyordu. Darbeler sadece Meclis'e bomba atılarak mı yapılıyor? Şu anda bana yapılan Meclis'e bomba atılmaktan farksızdır."
'MECLİS BAŞKANI ŞENTOP BANA 'PARDON' MU DİYECEK?'
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un "Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil” sözlerine tepki gösteren Gergerlioğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Zaten eğilimleri bu yöndeydi. Gördüğüm kadarıyla hakkımda verilen karar yarın okunacak. Meclis Başkanı boşuna Meclis Başkanı değildir. Meclis Başkanı bu Meclis'in namusunu, hukukunu koruyan kişi olduğu için oranın başkanıdır. Benim haklarımı korumak için Meclis Başkanı oluyorsun. Egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğunu, en etkili olarak söyleyen kişi sensin. Anayasa Mahkemesi'nin kararını dinlememek ne demektir. Sen milletvekillerinin hakkını, anayasayı korumak zorundasın.
Benim bireysel olarak başıma bir sürü iş gelecek, ailemin başına bir sürü iş gelecek, partimin bir vekili eksilecek, ondan sonra da Anayasa Mahkemesi karar verdiği zaman Şentop bana 'Pardon' mu diyecek?"
'ÇOCUK OYUNCAĞI MI BU?'
"Çocuk oyuncağı mı bu? Madem bu kadar acil bir durum var o zaman Anayasa Mahkemesi hemen kararını versin. Bundan acil bir durum var mı? Eğer Anayasa Mahkemesi onaylarsa kararı, boynum kıldan ince. En azından Anayasa Mahkemesi kararı verdi diyeceğim."