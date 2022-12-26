Gergerlioğlu’ndan Bozdağ’a tepki

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevinde hayatını kaybeden emekli korgeneral Vural Avar hakkında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘özel af yetkisini kullanmak istediğini’ iddia eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a tepki gösterdi. Adli Tıp Kurumu’nun raporuna rağmen tahliye edilmediğini için cezaevinde ölen hasta mahpusları hatırlatan Gergerlioğlu, “Yaşlı ve hatta mahpus Vural Avar ölmüş, zulümat Bakanı günah çıkarıyor. Ya Adli Tıp’ın infaz erteleme verdiği halde yargıçların(ın) reddettiği ve yoğun bakımda ölen mahpuslar Yusuf Bekmezci, Kemal Mutlum için ne diyeceksin?” dedi.

28 Şubat davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli korgeneral Vural Avar, 21 Aralık’ta Sincan F Tipi Cezaevi’nde cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Emekli generallerden Erol Özkasnak ve Hakkı Kılınç’la aynı odayı paylaşan 85 yaşındaki Avar’ın uzun süredir demans hastası olduğu biliniyordu.





Kanal 7 yayınında konuşan Bozdağ, şunları söylemişti: “Sayın cumhurbaşkanımız Vural Avar’la ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı da istedi. Biz merhum Avar’a bu dileği ilettik. Çünkü müracaat etmesi gerekiyor sürecin başlaması için. Fakat başlangıçta müracaat etmedi. Rahmetli oluşundan, yani çok az bir süre önce müracaatı oldu. Biz hemen işlemleri başlattık. Ve süratle işlemlere tekemmül ettirmeye sürdürürken bu arada rahmete kavuştu.”





Bozdağ’ın bu açıklamasına tepki gösteren Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiç utanmamış! Yaşlı ve hatta mahpus Vural Avar ölmüş, zulümat Bakanı günah çıkarıyor! Ya Adli Tıp’ın infaz erteleme verdiği halde yargıçların(ın) reddettiği ve yoğun bakımda ölen mahpuslar Yusuf Bekmezci, Kemal Mutlum için ne diyeceksin? İtiraf et, günah çıkarma.” ifadelerini kullandı.