Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’ndan Meral Akşener’e: Çıplak arama konusunda ne diyorsunuz? /25 Aralık 2020 18:14

Gergerlioğlu’ndan Meral Akşener’e: Çıplak arama konusunda ne diyorsunuz?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şu ana kadar 'Çıplak arama ' tartışmaları ile ilgili her hangi bir açıklama yapmadı

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Uşak’ta 30 üniversite öğrencisinin çıplak aramaya maruz kaldığı iddiasıyla başlayan ve bilinen bazı isimlerin "çıplak aramaya maruz kaldım" açıklamalarıyla devam eden tartışmayla ilgili Gergerlioğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e konuyla alakalı beyanını sordu.

Sosyal medya hesabından Gergerlioğlu‘’İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e çağrımdır. Bir insan, bir kadın, bir anne olarak çıplak arama konusunda ne diyorsunuz? Şu ana kadar bu gündemdeki çok önemli konuyla ilgili beyanınızı göremedim" dedi.

Ne olmuştu? 

TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık 2020’tarihinde yaptığı konuşmada Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nde üniversite öğrencisi 30 kişinin gözaltına alındığını, üst araması esnasında kanuna aykırı davranılarak, öğrencilere çıplak arama yapıldığını belirtmişti. 

Uşak Valiliği ve emniyet mensupları, bunun üzerine Gergerlioğlu hakkında “iftira” iddiası ile suç duyurusunda bulunmuştu. 

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra Uşak Adliyesi önünde yapmış olduğu açıklamada “Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik” demişti.

Gergerlioğlu da Uşak Emniyet Müdürü'nün bu sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Gergerlioğlu'nun açıklamalarını AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki gelmişti. 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise "Genel arama işlemlerine rağmen ilgilinin kuruma yasak madde veya eşya sokacağına dair makul ve yoğun şüphe varsa detaylı arama uygulaması yapılır" demişti. 
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