Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’ndan Yusuf Bekmezci çıkışı: Yeni bir cinayete mi imza atıyorsun? /05 Ocak 2022 16:13

Gergerlioğlu’ndan Yusuf Bekmezci çıkışı: Yeni bir cinayete mi imza atıyorsun?

Hasta mahpus Yusuf Bekmezci’nin yoğun bakıma alındığını kaydeden HDP’li Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Gül’e, “Yeni bir cinayete mi imza atıyorsun?” diye sordu.

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İzmir’de Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklan ve 17 yıl 4 ay hapis cezası verilen 82 yaşındaki Yusuf Bekmezci, göz ameliyatı sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından Bekmezci’nin durumuna dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e “Yeni bir cinayete mi imza atıyorsun?” diye soran Gergerlioğlu, “Kaç kez zulmetmeyin dedik, kaç kez!” ifadesini kullandı.



Bekmezci’nin birçok hastalığı bulunduğunu kaydeden Gergerlioğlu, “ Kırıklar F Tipi, 82 yaş #YusufBekmezci; Uyku apnesi, prostat, bunama ve amnezi teşhisi var. Alzheimer. Yeşilyurt Devler Hastanesinde göz ameliyatında kalbi duruyor, kurtarılıyor, şu anda yoğun bakımda!” dedi.
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