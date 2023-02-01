Gergerlioğlu’ndan Yusuf Kerim için yeni çağrı: Çocuğun fazla vakti yok

6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın, Çapa Tıp Fakültesi’nde dördüncü evre kemik kanseriyle mücadele ediyor. Hastaneye yatırıldığı gün anne Gülten Sayın, cezası onandığı için cezaevine kondu. İşini bırakan baba Süleyman Sayın’ın refakat ettiği Yusuf Kerim, annesini yanında istiyor.





Yasal engel nedeniyle infazı ertelenmeyen anne Gülten Sayın, 39 gün içinde iki kez oğlunu görmeye gelebildi. Yusuf Kerim’in annesine kavuşması için farklı kesimden çağrılar yapıldı.





Başından beri Yusuf Kerim’in sesi olan KHK’lı hekim, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kanserin kemiklere metastaz yaptığına vurgu yaptığı mesajında, ”Gerekli adım atılsın. Bu çocuğun fazla vakti yok” uyarısında bulundu.





”OĞLUMUN YAŞAMASINI İSTİYORUM”

Gergerlioğlu, anne Gülten Sayın’ın cezaevinden gönderdiği mesajına da Twitter hesabında yer verdi. Mesajında anne Sayın, şu ifadeleri kullanıyor: “Yusuf Kerim’in annesi olarak oğlumu düşünmeden geçirdiğim 1 saniye yok. İyileşme ihtimalinin düşük olduğundan bahsediliyor. Oğlum hastane odasında uyumadan önce dakikalarca ağlayıp yorgun düşüyor. Oğlumun yaşamasını istiyorum.”



