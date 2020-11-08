Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’nun paylaşımına suç duyurusunda bulunuldu /08 Kasım 2020 19:06

Gergerlioğlu’nun paylaşımına suç duyurusunda bulunuldu

İnsan hakkı ihlallerini gündeme getiren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bir sosyal medya kullanıcısının yaşadığını iddia ettiği “polis şiddeti”ni İçişleri Bakanlığı’na sorması üzerine hakkında suç duyurusu yapılacağı belirtildi.

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HDP’li Gergerlioğlu, Gergerlioğlu, Twitter hesabından "Bu akşam istanbul'da Zübeyir Düzenli çocuklarıyla gezerken bir kişinin tartaklandığını gördü, 155'i aradı. Gelen polis ‘Onlar polis, niçin polisi şikayet ediyorsun’ dedi. Çocuklarına rağmen ters kelepçeyle merkez efendi karakolda gözaltında" ifadelerini kullandı. 

Bunun üzerine Zeytinburnu Kaymakamlığı, şu açıklamayı yaptı:

"Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekiplerimizce dün Topkapı Deprem Parkı’nda devriye hizmetleri verildiği sırada, maske takmayan bir şahsa kimlik tespiti yapılmak istenilmiştir.

Kimlik bilgileri sonradan tespit edilen (K.Y) adlı şahıs, kimliğini ibraz etmemek için görevlilerimize mukavemet göstermiş ve sağ elini sürekli arkasına götürmek suretiyle şüpheli hareketler sergilemiştir.

Şüpheli (K.Y.) ve gözaltına alınmasını engellemek için müdahale eden (Z.D) adlı şahıslar hakkında görevli memura mukavemet ve görevi engellemek suçlarından adli işlem başlatılmıştır. Şüpheli (K.Y) adlı şahıs hakkında ayrıca 1593 sayılı Yasa hükümleri uyarınca idari işlem yapılmıştır.

Yaşanan bu olayla ilgili olarak (Z.D.) adlı şahıs ya da başka kişiler  tarafından 155 Polis İmdat hattına herhangi bir ihbarda bulunulmamıştır."

Kaymakamlık açıklamasında Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunacakları da belirtildi. Açıklamada “Görevli ekiplerimizce mevzuatta belirtilen usullere göre gözaltı işlemi yapılmış olmasına rağmen, kamuoyunda polisimize yönelik yanlı ve olumsuz algı oluşturmak amacıyla sosyal medya paylaşımında bulunan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.
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