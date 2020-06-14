Gergerlioğlu o savcıyı HSK’ye şikâyet etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeleri yargıya taşıdı. Gergerlioğlu, hakkında üç fezleke hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Yokuş hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet dilekçesi sunarak suç duyurusunda bulundu.







Suç duyurusunda, Yokuş’un “görevi kötüye kullandığı, usul hükümlerini ihlal ederek keyfi bir soruşturmaya imza attığı” belirtilerek, adli ve idari soruşturma açılması talep edildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Gergerlioğlu’nun Twitter hesabında Sincan Cezaevi’nde tutuklularda koronavirüs görüldüğü yönündeki paylaşımları gerekçe gösterilerek, “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” iddiasıyla 2 fezleke hazırlandı.





Gergerlioğlu, hakkında hazırlanan 3 fezlekenin de komik ve hukuk dışı olduğunu söyleyerek, ilk gelen fezlekenin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın konuşmasını dinleyip ona itiraz etmemesi nedeniyle hazırlandığını belirtti.





Gergerlioğlu, son iki fezlekenin de virüs vakalarının görülmeye başladıktan sonra konunun Adalet Bakanlığı tarafından gizlenmesine ilişkin yaptığı takipler olduğunu söyleyerek, “Yakından takip ettiğim için cezaevlerinin bu konuda çok riskli olduğun ve biran evvel boşaltılması gerektiğini söylüyordum. Cezaevlerinde de bu vakaların çıkmaya başladığını ifade ettim. Sincan Cezaevi’nden bazı vakalar bildirdik ve bu vakalar hakkında kamuoyuna açıklama yaptım. Bu vakalardan birisi koronavirüs tedavisi altındayken vefat etti, diğer şahsında bir şekilde karantinada olduğu açıklanmıştı yetkililer tarafından” dedi.





Gergerlioğlu, şöyle devam etti:





“Bütün bunları duyurmak istemeyen Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu vakaları duyurduk diye hakkımızda soruşturma başlattı. Bir milletvekiliyim, halkın haber alma hakkı var ve biz de elde ettiğimiz bilgilerle halkı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Suç olacak bir tarafı yok. Kimseyi kin, nefrete davet etmiyoruz, ortalığı karıştırmaya çalışmıyoruz. Bizim dediklerimizin doğru olduğu zaten ortaya çıktı. Milleti ilgilendiren konularda açıklama yetkim var. Tedbir alınmasını istemek en doğal hakkımız.”





Gergerlioğlu, olmayan bir suçtan soruşturma açıldığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Yokuş hakkında HSK’ya suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Halkı kin ve nefrete teşvik etmediğimiz halde suç uydurma, onurumuzu zedeleyen bir suçlamayla yönelme gibi suç oluşturan fiillerle bir soruşturma başlattı. Biz halkın iradesini temsil eden kişiler olarak bunu kabul edemeyiz. Savcı yeterli incelemeleri yapmadan, delilleri toplamadan ve kendisine bir şikâyet geldiği takdirde böyle bir soruşturma başlatabilir. Buradaki prosedüre de dikkat etmemiş. Şikâyet gelmediği halde re’sen böyle bir soruşturma başlatmış. Usule de esasa da ve hukuka da uyulmamış” diye konuştu.





Gergerlioğlu’nun fezleke gerekçesi olan twitter paylaşımları şöyle:





“* 24 Mart; Sincan cezaevinde maalesef…70 yaşında bir vatandaş Corona L2 C9 koğuşunda müdür bakanlığı bildirmiş, 2 haftadır konunun aciliyeti için çırpınıyoruz, geçiştiren açıklamalar duyuyoruz @adalet_bakanlık nereye kadar? Adil, eşit infaz ve yargı paketi derhal çıkmalı.





* 25 Mart; Savcılık gerçeği örtme telaşında ama…! Sincan’da mahpus A.Y.70 yaşında C-9 koğuşundan alınmış Bilkent Şehir Hast. Onkoloji Bölümünde şuan karantinada corona, ayrıca L2’de ki revir görevlisi Abuzer isimli kişi de çıkmış. Ayrıca L2’de 4 tane IKM’de belirti var.





* 26 Mart; Kamuoyuna önemli açıklama! Sincan cezaevinde mahpus A.Y. coronavirüs servisinde kamuoyuna bildirdiğim için Ankara Savcılığı hakkımda soruşturma başlatmıştı. Bugün hastaneyi aradım vekil olmama rağmen 1 saat kadar tel bağlamamakta inat ettiler, ısrarım şeklinde 26/03-2020 tarihinde Bilkent şehir hastanesi yetkilisine bağlandım, 23 Mart’ta corona için ayrılan yoğun bakımdaki bölümüme yatırıldığı KOAH hast, do olduğun açıkladılar. Corona (-) dendi, o halde niye hasta takibi yapılan yoğun bakımda?





* 26 Mart; Ayrıca savcılık dünkü açıklamasında hastaneye yattığı bilgisini vermemişti! Yalan atmam ama yalanın ve zulmedinin peşini bırakmam! Sağlık ve adalet bakanına sesleniyorum, bilgi gizlemeyin! TBMM adil ve eşit infaz yasasını hayatlar iyice tehlikeye girmeden çıkarsın!”





Öte yandan Gergerlioğlu’nun “Gergerlioğlu olayın peşini bırakmadı, gerçeği ortaya çıkardı” başlığıyla yapılan haberi paylaşması da suç sayıldı.



