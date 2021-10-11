Samanyolu Haber /Politika / Gergerlioğlu, Özlem Zengin’in yalancılığını bir kez de 'mahkeme yolu ile' tescilledi /11 Ekim 2021 12:10

Gergerlioğlu, Özlem Zengin’in yalancılığını bir kez de 'mahkeme yolu ile' tescilledi

HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun her platformda dile getirdiği çıplak arama işkencesinin mahkeme kararlarına geçtiğini duyurdu. ‘Cezaevlerinde ve karakollarda çıplak arama olduğuna inanmıyorum.’ diyen AKP’li Özlem Zengin’e ‘‘Çıplak aranma yalan mı?’’ diye soran Gergerlioğlu mahkeme kararlarını Zengin’e göndereceğini belirtti.

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Tutuklu ve hükümlülere cezaevinde, gözaltına kişilere de emniyette uygulanan çıplak aramayı “Çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum” sözleriyle inkâr eden AKP’li Özlem Zengin’in kendisini yalancılıkla ve Meclis’i terörize itham etmekle suçladığı Ömer Faruk Gergerlioğlu, mahkeme tutanaklarına yansıyan çıplak arama işkencesini sosyal medyadan duyurdu.



Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere uygulanan çıplak arama işkencesi Osmaniye İnfaz Hakimliği tarafından mahkeme tutanaklarına geçirilmesiyle belgeleri Gergerlioğlu sosyal medyadan paylaştı.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Yalan mı? “Osmaniye cezaevinde 1300 kişiye çıplak arama yapılmıştı, direndiğimiz için hakkımızda soruşturmalar açıldı. @AvOzlemZengin inkar ediyordu, tüm belgeleri ona da göndereceğim, “Çıplak arama yalan” demişti, bakalım mahkeme kararlarına ne diyecek?” ifadelerini kullandı.





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