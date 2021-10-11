Gergerlioğlu, Özlem Zengin’in yalancılığını bir kez de 'mahkeme yolu ile' tescilledi

Tutuklu ve hükümlülere cezaevinde, gözaltına kişilere de emniyette uygulanan çıplak aramayı “Çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum” sözleriyle inkâr eden AKP’li Özlem Zengin’in kendisini yalancılıkla ve Meclis’i terörize itham etmekle suçladığı Ömer Faruk Gergerlioğlu, mahkeme tutanaklarına yansıyan çıplak arama işkencesini sosyal medyadan duyurdu.









Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Yalan mı? “Osmaniye cezaevinde 1300 kişiye çıplak arama yapılmıştı, direndiğimiz için hakkımızda soruşturmalar açıldı. @AvOzlemZengin inkar ediyordu, tüm belgeleri ona da göndereceğim, “Çıplak arama yalan” demişti, bakalım mahkeme kararlarına ne diyecek?” ifadelerini kullandı.





















Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere uygulanan çıplak arama işkencesi Osmaniye İnfaz Hakimliği tarafından mahkeme tutanaklarına geçirilmesiyle belgeleri Gergerlioğlu sosyal medyadan paylaştı.