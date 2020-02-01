Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu: Polisin evini bastığı kadın kalp krizi geçirip öldü /01 Şubat 2020 10:27

Gergerlioğlu: Polisin evini bastığı kadın kalp krizi geçirip öldü

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Hayat'da evine polis baskını yapılan bir kadının kalp krizi geçirerek vefat ettiğini açıkladı.

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HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hatay’da evine polis baskını yapılan Edibe Özçelik isimli yaşlı kadının kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini söyledi.

Aile fertlerinin polisleri kadına müdahale edilmesi konusunda uyardığını dile getiren Gegerlioğlu, “Polisler evdekilerin uyarılarına rağmen evi aramaya devam etmiş” dedi.

Olayın takipçisi olacağını söyleyen Gergerlioğlu, “Takdir-i ilahi diye bunu açıklayarak bu dosyayı kapatmaya çalışabilirler ama biz yoğun bir şekilde ihlal ve ihmallerin olduğu bu dosyaların peşini bırakmayacağız” diye konuştu.
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