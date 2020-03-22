Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile korona virüs salgını nedeniyle ülkede yaşanan sağlık personeli sıkıntısı konusunda görüştü.







Artı TV'de yayınlanan ve Erk Acarer'in hazırlayıp sunduğu "Haber Peşinde" programına bağlanan Gergerlioğlu, KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması yapılmayan sağlıkçılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.





Korona virüs salgınının ortaya çıkardığı personel sıkıntısının çözümü amacıyla Bakana Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen sağlık personelinin durumunu anlattığını belirten Gergerlioğlu, bu kişilerin göreve iadesi ile virüs salgını alanında çalışmalara katkı sunabileceğini aktardığını söyledi.





Gergerlioğlu, özellikle korona virüsler alanında Türkiye'nin sayılı uzmanlardan biri olan ancak KHK ile görevinden ihraç edilen Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı'nın göreve iadesini Sağlık Bakanı ile görüştüğünü Bakanın da bu konuya olumsuz yaklaşmadığını, Sağlık Bakanlığı'nın ihraç edilen sağlık çalışanlarının pandemi hastanelerinde görevlendirilmesi konusuna olumlu yaklaştığını aktardı.





HDP'li Gergerlioğlu ayrıca güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması yapılmayan yüzlerce doktor ile sağlık personelinin bu dönemde görev atamalarının yapılmasını Bakana ilettiklerini Bakanın da bu konuda çalışma başlatmaya hazır olduklarını ifade ettiğini söyledi.





BAKAN KOCA: SAHAYI ONLARA AÇACAĞIZ





Gergerlioğlu şunları söyledi:





"KHK'lı arkadaşların durumunu hatırlattım. Kendisi olumlu karşıladı, gündemimize almıştık dedi. Pazartesi günü Sayın Hocam (Ulaşlı) ile görüşeceğim dedi. Ben kendisine çok önemli olduğunu ve gecikme olmaması gerektiğini söyledim. Çünkü böylesine bir hocamızın Türkiye'de bulunmasının çok değerli olduğunu ve şu ana kadar geçen zamanın kayıp zaman olduğunu ve bunun bir an önce telafi edilmesi gerektiğini söyledim. Haklısın dedi ve gereken işlemleri yaptıracağını söyledi. Ayrıca yine bir önemli yara var, biliyorsunuz güvenlik soruşturması konusunda bekleyen sağlık emekçileri var. Bu OHAL döneminde çok zalimane uygulamalar oldu. Bu konuyu gündeme getirdim, aylarca bekleyen arkadaşlarımız var. Güvenlik soruşturması konusunda mahkemelerde bekleyen insanlarımız var. Bunları gündeme getirdiğimde iyi bir cevap verdi. 'Kesinlikle bu güvenlik soruşturmaları sonuçlandıracak Sayın vekilim' dedi ve bu güzel bir haber... Ardından KHK'lı sağlık emekçilerinin durumunu gündeme getirdik. Biliyorsunuz 15 bine yakın, nitelikli bir grup şu anda devre dışı. Bunlar konusunda ne yapacaksınız dedim. Kendisi de bu noktada çok menfi yaklaşmadığı. Pandemi hastaneleri oluşturduk dedi bu hastanelerde çalışmalarına izin vereceğiz, sahayı onlara açacağız dedi."



