Gergerlioğlu serbest bırakıldı

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Adalet Nöbeti başlatan Gergerlioğlu'na sabah erken saatte müdahale edilmiş ve gözaltına alınmıştı.

Hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından Gergerlioğlu'nun ifadesi alındı. Meclis'te yasadışı bulunmak iddiasıyla gözaltı işlemi uygulanan HDP'li ismin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamayı oğlu Twiter'dan duyurdu.

GERGERLİOĞLU'NUN İFADESİ

Gergerlioğlu’nun tutanaklara yansıyan ifadesi ise şöyle: “Abdest aldım, polislere sabah namazını kılmak istediğimi ondan sonra da giyinerek işlem yapabileceklerini söyledim. Dar olan sabah namazı vakti ile bir an önce namazımı kılmak istedim ve üzerimi giyinmek istediğimi ifade ettim. ‘Karakolda kılarsınız’ dediler ama karakola kadar sabah namazı vaktinin geçeceğini ve kılamayacağımı söyledim. İzin vermeleri halinde namazımı kılıp üzerimi giyerek daha sonra gidebileceğimi söyledim ancak izin vermeyip koluma hızlıca girerek beni koşar adım götürmeye başladılar. Elbiselerimi ve ayakkabılarımı giyemeyerek terliklerimle çıkmak zorunda kaldım.





“GÜÇ KULLANARAK POLİS OTOSUNA BİNDİRDİLER”





Beni çekiştirdiler ve asansörden indiğimizde merdiven trabzanlarına elimi tutarak ‘Ne yapıyorsunuz?’ dedim. Buna rağmen güç kullanarak beni polis otosuna bindirdiler. Üzerimde pijamalarım, ayağımda terlikler varken bu yapıldı. Sanırım kamuoyuna uygunsuz bir görüntümün servis edilmesi için özellikle yapıldı. Ayrıca ibadet özgürlüğüm de ihlal edilmiştir.





“DARP EDİLDİM”





Güç kullanma esnasında da sol ön kolumda ekimozlar oluşmuştur. Boynumda kas ağrıları vardır. Sağ el ikinci parmağımı da bükmekte zorlanıyorum. Doktor raporunda şikayetlerimin bir kısmı vardır. Olayın sıcaklığı geçtikten sonraki hissettiğim parmağımı bükmekte zorlandığım doktor raporunda yoktur. Kendimi orada ifade etme özgürlüğüm ve ibadet özgürlüğüm ihlal edilmiştir. Ve güç kullanılmak suretiyle darp edildim. Ceza hukuku açısından hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Yaptığım fiiller ve sözler hukuka aykırı değildir. Ayrıca hukuka aykırı olarak yakalamam yapıldığı için davacı ve şikayetçiyim.”