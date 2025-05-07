Gergerlioğlu skandal gözaltılar için uyardı: 'Suç işliyorsunuz'

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan ev baskınlarında gözaltına 208 öğrencinin kötü muamele ve keyfiliğe maruz kaldığını söyledi.





“Siz ne yapıyorsunuz..!? Özgürlüğü kısıtlama suçu işliyorsunuz! Bu ne keyfilik?” diye sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gergerlioğlu, görüştüğü bir avukatın izlenimlerini aktardı.





“İTİRAFÇILIĞA ZORLANIYORLAR”





TR724'te yer alan habere göre öğrencilerin kötü muamele gördüğünü ve istihbarat görevlileri tarafından ifadelerinin alındığını belirten avukat şunları anlattı:





“Dün gece saat 02.30a kadar Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis merkezindeydim. Kız öğrencilerini peyderpey getirdiler. Çok yorgun ve bitkin bir haldeydiler. Aralarından bir kız öğrenci ‘Bizi buraya neden getirdiniz? Suçumuz ne? 4 gün boyunca burda mı kalacağız? Ne yapacağız o kadar burada’ diye serzenişte bulunuyordu. Müvekkilimi defalarca sormama rağmen nerede kaldığı bilgisini bile polis memurlarından alamadım. Hiç kimse konuyla alakalı bilgi vermiyor. İstihbaratçılar ifadeye katılmış. Çocuklara anayasal hakları olan seyahat hakları hukuksuz bir şekilde sorulmuş. Baskıyla itirafçı olmaları zorlanmış. Bu çocukların hepsi öğrenci neredeyse… Onların şu an derste olmaları gerekirken anayasal hak olan seyahat haklarını kullandıkları için eğitim haklarını kullanamıyorlar. Kötü muameleye maruz bırakılıyorlar.”





AVUKATLARA VEKALET SINIRLAMASI





Öte yandan her bir avukata 1 kişiye vekâlet etme sınırlaması getirildiği öğrenildi.





NE OLMUŞTU?





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep merkezli 47 ilde yapılan ev baskınlarında çoğunluğu öğrenci olan 208 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.





Operasyonlarda KHK'lı ailelerin henüz öğrenci olan çocuklarının hedef alındığı ortaya çıktı. Resmi detayları henüz ortaya çıkmayan operasyonlarla birçok öğrencinin Anayasal hakkı olan eğitim haklarını kullanması suç sayıldı.



