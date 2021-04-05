Gergerlioğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden mesaj gönderdi

Hüküm giymesi nedeniyle konulduğu Sincan Cezaevi'nden mesaj gönderen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Benim için kaygılanmayın. Dimdik ayaktayım, moralim çok iyi. Size güzel enerjilerimi gönderiyorum. Buradaki ilk günümde gardım düşer gibi oldu fakat dimdik ayaktayım. Alnım açık, başım dik. Moral bozmak yok. Yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı.





Gergerlioğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:





"Ruhumu, aşkımı ve şevkimi hapsedemezsiniz ki! Biz zindanda da olsak milletin vekiliyiz. Susmayacağım, diz çökmeyeceğim. Yeter ki azmimiz olsun. Oğlum Salih, ben arabaya zorbalıkla bindirilirken "Baba merak etme, yolunu sürdüreceğiz" dedi. Bu yetti bana. Onlar zalim ve zorbalar ama biz de sabırlı, adaletli ve vicdanlıyız.





Boğaziçili bir kardeşimin ajandasına yazıyorum burda. "Cezaevinde bizi anarsınız" demişti. Adeta kalbini hediye etmişti. Defter küçük ama manevi değeri paha biçilmez. Ben aslında bu mücadelede bir neferim. Benim üzerimden yaymaya çalıştıkları korku düzeni daha önceden nasıl bu halkın güçlü iradesine tosladıysa şimdi de aynı şekilde bu halkın vicdanına yenilecektir. Moral bozmak yok."