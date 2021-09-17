Gergerlioğlu ve Saçılık’ı misafir eden KHK’lı Akkuş’a ‘gözdağı’ operasyonu









Siirt’te insan hakları konusunda düzenlenen panele katılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve KHK’lı sosyolog ve insan hakları savunucusu Veli Saçılık’a Siirt’te mihmandarlık edip evinde ağırlayan KHK’lı Semih Akkuş dün gece gözaltına alındı.KHK ile ihraç edildikten sonra Siirt’te bir dönercide çalışan Katip Semih Akkuş’un Gergerlioğlu ve Saçılık’ı misafir etmesinden 5 gün sonra gözaltına alınması gözdağı operasyonu olarak yorumlandı.Siirt KHK’lılar Platformu kurucusu Semih Akkuş’un gözaltına alınmasına tepki gösteren Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Semih Akkuş hak arama bilinci yüksek değerli bir insandır. Hangi gerekçeyle gözaltına alınıyor? Yine kime gözdağı vermeye çalışıyorsunuz? @SiirtValiligi Semih Akkuş’u serbest bırakın, hukuka dönün.’’ İfadelerini kullandı.Sosyolog ve insan hakları savunucusu Veli Saçılık ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ‘‘Semih Akkuş, Siirt KHK Platformu’ndan. Muhtemelen beni ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu Siirt’te karşıladığından dolayı gözaltına alıyorlar.’’ dedi.Veli Saçılık’ın tweetini alıntılayan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş gözaltına tepki göstererek ‘‘Bu sebeple gözaltına alındıysa açıkça suç işleniyor. Zaman geçirilmeksizin Semih Akkuş’u serbest bırakın. Gözaltına tutulduğu her dakika gözaltı işlemi yapanlar hürriyeti tahdit suçunu işlemiş oluyorlar. Ne yaparsanız yapın HDP ile halk arasına giremeyeceksiniz.’’ İfadelerini kullandı.