Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu: Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde /10 Kasım 2020 10:30

Gergerlioğlu: Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

HDP Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevlerindeki Covid-19 vakaları, KHK'lılara yönelik hak ihlalleri ve işkence iddiaları hakkında DW Türkçe'ye konuştu,

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Birçok ihlal var ama sağlık alanındaki ihlaller çok can yakıcı oluyor. İnsanlar kolay şekilde hastalanıyor, tedavi olamıyorlar. Hastaneye gitmelerinde büyük sorun var. Hastalıkları teşhis olduktan sonra tedavilerinde büyük aksamalar var ve infaz erteleme alma işlemleri de yapılırken de çok önemli gecikmeler oluyor.  Ya tabutla çıkıyor cezaevinden ya da ölüm döşeğindeyken çıkıyor ve bunlar cezaevindeki ,ihlallerin en önemli neden, oluyor." 

HDP Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu DW Türkçe'den Pelin Ünker'in sorularını cevapladı 
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