HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu yeniden milletvekili olarak Meclis'e döndü.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında “hak ihlali” kararı verdikten sonra 6 Temmuz’da cezaevinden çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin iade edilmesi için Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdi. Gergerlioğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, kararın bugün Genel Kurul'da okunacağını söylemişti.

Mahkemenin kararı, bugün saat 15.20 civarında Meclis Genel Kurulu'nda okundu ve Gergerlioğlu resmen milletvekilliğine geri döndü.

Gergerlioğlu böylece, 4 aylık aranın ardından yeniden milletvekili görevine dönmüş oldu.

Milletvekilliğe dönüşünden önce Twitter hesabından açıklama yapan Gergerlioğlu, "Vekilliğe iadem için Yargı kararı bugün okunuyor. Saat 14.30’da okunduktan sonra TBMM Genel kurula gireceğim. Halkın verdiği hakkı haksızlıkla kimse alamaz, galip gelen halkın iradesidir" demişti.

2,5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI





Gergerlioğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde HDP'nin Kocaeli Milletvekili olarak Meclis'e girmişti.





Bir haberi sosyal medyada paylaşması nedeniyle “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla hakkında dava açılmış ve 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Bu cezanın kesinleşmesi ve hükmün 17 Mart 2021 tarihinde Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte milletvekilliği düşmüştü. Karara itiraz eden Gergerlioğlu, Meclis'te gözaltına alınmış ve 2 Nisan tarihinde de tutuklanarak cezaevine konmuştu.





Bunun üzerine Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme’nin ‘hak ihlali’ kararı sonrası 6 Temmuz tarihinde tahliye edildi. Kararın Genel Kurul'da okunmasıyla birlikte de milletvekilliği görevine dönmüş oldu.





Gergerlioğlu, CHP'li Enis Berberoğlu’nun ardından Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla milletvekilliğine dönen ikinci isim olarak kayıtlara geçti.