Gergerlioğlu'na 'minik' destek

Yeni yılın ilk gününde doğumhane kapısında gözaltına alınan Hacer Yıldırım, eşi ve iki aylık oğlu Mahir ile birlikte Adalet Nöbeti tutan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu ziyaret etti. 17 Mart’ta milletvekilliği düşürülen Gergerlioğlu 10 gündür HDP Genel Merkezi’nde nöbet tutuyor.





“EN KÜÇÜK MİSAFİRİM GELDİ”





1 Ocak 2021’de gözaltına alınan Yıldırım’ın yaşadığı hukuksuzluğu Twitter hesabından duyuran Gergerlioğlu, o günü hatırlatarak “En küçük misafirim Mahir bebek de annesi babasıyla geldi. Hatırlarsınız… Yılbaşında doğan bebeğin lohusa annesi Hacer Yıldırım gözaltındayken tweet atarak duyurmuştum, kamuoyunun haklı tepkisi oluşmuş ve serbest bırakılmıştı. Hoşgeldiler Mahir bebek çok tatlı.” dedi.





Gergerlioğlu, Hacer-Mehmet Yıldırım’ın Mahir bebeği uyuttuğu anları da paylaşarak tarihi bir not düştü: “Adalet nöbetine gelen Mahir bebeği uyutma çalışmaları ve uyuyan bebek Bebekken direnişe katılan olarak tarihe geçecek. Yıldırım ailesini tebrik ederim, teşekkürler. Milletin bağrından geldik, bağrındayız Haklıyız, güçlüyüz, kazanacağız.”





BEBEK YOĞUN BAKIMDAYDI





Ankara Keçiören'de özel bir hastadene doğum yapan 34 yaşındaki Hacer Yıldırım yeni yılın ilk gününde gözaltına alınmıştı. Mahir bebek, ciğerlerine su kaçtığı için o gün yoğun bakımdaydı. Polis memurları ise Hacer Yıldırım’ın kaldığı hastane odasında arama yaptı.





Lohusa bir annenin gözaltına alınmasına Ömer Faruk Gergerlioğlu “Yeni yılda yine eski manzaralar! Hacer Yıldırım, Ankara Keçiören Medikal Park hastanesinde doğum yaptı Bebek kuvözde, polisler kapıda!!! Bir lohusa anneyi daha gözaltına almak istiyorlar Bu kaçıncı?” demişti.



