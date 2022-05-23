Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu'ndan Bozdağ'a: Senin lafına kargalar güler /23 Mayıs 2022 11:03

Gergerlioğlu'ndan Bozdağ'a: Senin lafına kargalar güler

Adalet Bakanı Bozdağ'ın “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok” açıklamasına yanıt veren HDP'li Gergerlioğlu, "Senin lafına kargalar bile güler" ifadelerini kullandı.

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“Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a yanıt veren HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Senin lafına kargalar bile güler! Ben tweet bile atmadım retweetlemiştim ve 96 gün cezaevinde kaldım” dedi.

Bozdağ’ın katıldığı bir televizyon programında “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” sözlerine attığı tweet ve retweet nedeniyle ceza verilen ve vekilliği düşürülen Gergerlioğlu’ndan yanıt geldi. Gergerlioğlu, Twitter hesabından Bozdağ’ı etiketleyerek, “Bekir Bozdağ senin lafına kargalar bile güler! Ben tweet bile atmadım retweetlemiştim ve 96 gün cezaevinde kaldım. Demek tweet atsam sorun olmayacaktı! Ne kadar gülünçsün Sayın Bakan?” dedi.

NE OLMUŞTU?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, 2016'da yaptığı sanal medya paylaşımı nedeniyle "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından 17 Mart'ta milletvekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, milletvekiliği düşürülmesinin ardından Meclis'i terk etmeyerek “Adalet Nöbeti”ne başladı. Polis zoruyla Meclis'ten çıkartılan Gergerlioğlu, eylemini kendi evinde devam ettirdi. Gergerlioğlu evinde eylemine devam ederken 2 Nisan'da gözaltına alınarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi. Sincan Cezaevi’nde 96 gün kalan Gergerlioğlu’na AYM’nin verdiği hak ihlali kararı ardından yeniden vekilliği iade edilmişti.
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