Gergerlioğlu'ndan hükümete 'kayyım' tepkisi

Hakların Demokratik Partisi (HDP) Kars Belediye Eşbaşkanı Ayhan Bilgen’in sosyal medya hesabına JİTEM’li, kurşunlu bir fotoğrafla tehdit mesajı gönderilmesinin ardından İslami kimlikleriyle öne çıkan insan hakları mücadelesi yürüten siyasetçiler de hedef alındı.







Sosyal medya platformlarında “trol” olarak tanımlanan kişilerce hedef alınan bu isimler Hakların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hüda Kaya ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin kurucularından Ahmet Faruk Ünsal oldu.





Hedef alınan bu isimlerden HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu tarz tehdit ve şantaj saldırılarıyla birçok kez karşılaştıklarını dile getirdi.





Gergerlioğlu, İslami kimlikleriyle bilinen hak savunucuları olarak hedef alınmalarının nedenini ise, “AKP, otoriterleşme ve Kürt meselesindeki anti-demokratik uygulamaları din adına yaptığını söylüyor. Bu uygulamaların en başta insanlığa ve dine uygun almadığını, dini istismar eden AKP iktidarının çürümüş ve kokuşmuş halini deşifre ettiğimiz için saldırıyorlar” sözleriyle açıkladı.





AKP’nin en çok rahatsız duyduğu kesimlerden birinin de İslami kimlikleriyle bilinen hak savunucuları olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, bu kesimlerin AKP’yi eleştirdiğinde AKP’nin bir cevap bulamadığını ve cevap bulamadığı için Anayasa’ya aykırı yollarla etkisizleştirmeye gayretinde olduğunu söyledi.





Gergerlioğlu, “İktidar, en iyi savunma saldırı anlayışıyla hareket ederek, troller aracığıyla üzerimize saldırıyor. Bu iktidarın ne kadar çürüdüğünü ve kokuştuğunu gösteriyor. Ama her koşulda hakikati söylemeye devam edeceğiz” diye konuştu.





İktidarın televizyon kanallarında insanlara şantaj, tehdit ve ölüm naraları atıldığına işaret eden Gergerlioğlu, “Silahların alındığı ve insanları katledeceklerini söyleyen insanlar hakkında tek bir soruşturma başlatılmıyor. Bundan güç alan kesimler istedikleri gibi televizyon ve sosyal medyada her türlü ahlaksızlığı yapabiliyorlar. İktidar güçsüzleştikçe kendisi ve trolleri aracığıyla bu tür yollara başvuruyor” ifadelerini kullandı.





Gergerlioğlu, kendilerini hedef gösteren kişiler hakkında suç duyurusunda bulanacaklarını da söyledi.