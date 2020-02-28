Gergerlioğlu'ndan kritik hatırlatma

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, sığınmacıların hayatlarını tehdit edecek şekilde Türkiye’den ayrılıyor olmalarını meclis gündemine taşıdı. HDP'li vekil, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna iletmiş konuyla ilgili acilen TBMM Göç ve Uyum Komisyonunu toplantıya çağırdı.







Türkiye'nin sınır kapılarını Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere açtığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin yeni mülteci baskısını taşıyamayacağını, Türkiye'nin kapasitesinin artık dolduğunu söylemiştik. Dolayısıyla oluşan tazyik artık Türkiye tarafında tutulamıyor. Yapılan saldırılar neticesinde hem Türkiye içerisindekiler Avrupa'ya doğru hareketleniyor, hem de Suriye topraklarından Türkiye'ye doğru bir hareketlenme var. Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" dedi.





Ömer Çelik’in yaptığı bu açıklama sonrasında Suriyeliler başta olmak üzere pek çok farklı milletten insanlar kara ve deniz yoluyla Yunanistan’a geçmeye çalıştığını hatırlatan Gergerlioğlu, "Bu geçişler insan hayatını riske sokmaktadır" dedi.





Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütünün yayınladığı rakamlara göre: Sadece Akdeniz’de Boğularak Ölen Mülteci Sayısı şu şekildedi:





2014 yılı: 3 bin 279 kişi





2015 yılı: 3 bin 771 kişi





2016 yılı: 3 bin 521 kişi





2017 yılı: 2 bin 993 kişi





2018 yılı: 2 bin 275 kişi





Ömer Faruk Gergerlioğlu "Bu rakamlar ortadayken 'mültecileri artık tutamıyoruz, bu sebeple gelişi güzel gitmelerine izin vereceğiz' demek bu insanları ölüme göndermekle eşdeğerdir" dedi ve devam etti:





"Geri göndermeme ilkesi sadece gidilecek ülkenin güvenli olmasını değil geri gönderme esnasında bu insanların başına gelecek her türlü tehdidi de gözönünde bulundurmayı gerektirir. Bir an önce olabilecek sonuçlar düşünülmeli ve aklı selim hâkim olmalıdır. Bu Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçemeyeceği temel bir sorumluluğudur. Canlı Yayınlanan TV Programlarında insanların Ege’den botlarla gidiş görüntülerini seyrettirmek güvensiz yolla gidişleri cesaretlendirmek insan hakları bakış açısıyla örtüşmemektedir,"