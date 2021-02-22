Gergerlioğlu'ndan manifesto: Üç günlük hayat için vazgeçmem, boyun eğmem!

Gergerlioğlu'nun Meclis'te yaptığı açıklamasından satır başları şöyle:







Şahsımın insan hakları savunculuğuna yönelik, yıllardır sürdürdüğü mücadelesi cezalandırılmaya çalışılıyor. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi olan ve tüm insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden ben, cezalandırılıyorum ve milletvekilliğime yönelik tehditle karşı karşıyayım. Bunlara karşı yıllarca sürdürdüğüm mücadelenin bir benzerini sürdürerek devam edeceğim. Bu mücadele sadece benim değil, insan hakları savunucularının mücadelesi, insan hakları ihlaline uğrayan mağdurların mücadelesi. Ben kesinlikle boyun eğmem, bunu herkes bilsin. Hukuksuz saldırılara boyun eğecek insan değiliz, öyle olsa meydanlara, siyaset alanına çıkmazdık.

Sözümü hiç esirgemedim. En çok basın toplantısı yapan vekillerden biriyim ve herkesin uğradığı ihlalleri gündeme getirdim. Şimdi cezalandırılmaya çalışılıyorum. Türkiye'de insan hakları ihlalleri var, insan kaçırma var, işkence var, çıplak arama var, hasta mahpuslar var, hamile tutuklulular var... Bunları söyledim. Yanlış mı bunlar? Türkiye'de Kürt meselesi var, kanla savaşla ölümle çözülmeye çalışılan Kürt meselesi var dedim. Hayatım boyunca adil, eşitlikçi bir anlayışın çözüm olacağını söyledim. Suç mu bu? Hepimizin insan haklarına uygun şekilde yaşamasını söylemek suç mu? İnsanların ölmesi iyi bir şey mi? Bir çözüm bulalım, barış, kardeşlik, hayat... Benim söylediğim bunlardı söylemeye devam edeceğim. Hiçbir ceza beni yolumdan çeviremez. 3 günlük hayat için ben dava için vazgeçmem.

Bizi zindanlara atabilirsiniz, milletin verdiği vekaletlere saldırabilirsiniz ama hakikati söylememi engelleyemezsiniz. Susmayacağım! Bana bu millet iradesini teslim etti. 90 bin kişinin oyuyla seçildim. HDP'nin yöneticileri, kardeşlerimiz, yoldaşlarımızla mücadele verdim, engellendim. Bunlara rağmen HDP'nin milletvekili olarak seçildim. Boyun eğmedim. Meydanlarda polis saldırısına maruz kalıyorduk, terörist ilan ediliyorduk ama boyun eğmedik.

Ben KHK ile ihraç edilmiş bir uzman doktorum. Benim için can, hayat önemlidir. Bunlar için hayatımı fena ettim, bu toplum kardeşçe yaşasın diye zulmedenlere karşı mücadele ettim. Uyduruk cezalarla bizi cezalandırmaya çalıştılar. Kabul etmiyorum. Şunu açıkça söyleyeyim, millet tarafından seçildim ben, o mağdur milletin iradesiyle seçildim. HDP seçmeninin oy vermesinin ne kadar zor olduğunu sahada görerek seçildim. Ben milletvekili seçilmeden önce de yazan, çizen, insan haklarını savunan bir insandım. Siyaset benim hayatımda önemli bir değişiklik yapmadı. Bu milletvekilliğini bana millet verdi, kimse de alamaz. Uyduruk kararlar almaya çalışırlarsa bilsinler, ben son nefesime kadar milletin vekilliğini yaparım. Bana zalimler vermedi ki milletin vekilliğini, ben hakkımla, mücadelemle aldım.

Yargıtay'ın kararı ortada. Tamamen skandal bir karar olduğu belli, net bir hukuksuzluk var. Sokakta sıradan bir vatandaş şu karardaki hukuksuzluğu görüyor. Olay şudur, ben insan hakları savunucusu olarak Kürt meselesi çözülmeli, konuşmalıyız, kan akmamalı, Kürtler haksızlığa uğruyor dedim. Ben bir Kürt olduğum için bunu söylemedim, ben Türk'üm. Bir Türk olarak Kürt'ün uğradığı insan hakları ihlaline ben müdahil olmalıyım, Kürt'ten önce ben. İnsan hakları anlayışına saldırı bunun için. Benim hayalim birinin diğerinin hakkını sahiplendiği Türkiye'dir. İnsan hakları anlayışının yüceltilmesidir. Bu yüzden Kürt meselesini kendimi bildim bileli konuşuyorum. Çözüm süreci öncesinde de konuştum, dışlandık o zaman. Çözüm sürecinde 'Ne güzel konuşuyorsun' dediler. Çözüm süreci bitti, biz şeytan olduk. Aynı şeyleri söylemeye devam ediyorum. Değişen hiçbir şey yok. Her gün sabah uyanıp bugünün barış mesajını vereyim diyordum. Ben insan hakları savunucusuyum. Çözümsüzlükle meselenin halledilemeyeceğini söyledim. Türkiye hâlâ Kürt meselesini konuşuyor, milletvekillerini Meclis'ten atmaya çalışıyorlar.

Çözüm süreci sonrasında, bu yolun yol olmadığını söyleyen sosyal medya mesajları paylaşıyordum. Paylaştığım bir mesajda suçlandım. Kardeşlik diyordum. Kürt meselesinde diyalogu önerdim. Bu paylaşımdan dolayı mesleğime açığa alındım. 13 Ekim 2016'daki soruşturma yürüdü ve benim tüm haklarımı gasp eden bir hale dönüştü. KHK ile ihracıma yol açan o paylaşımım savcı tarafından suç olmayan paylaşım olarak nitelendirildi. Ama ben işimden edilmiştim, linç edilmiştim. İhraç edildikten sonra aylarca işsiz kaldım, devlet tarafından damgalanmış, terörist ilan edilmiş bir kişiydim. Mahkeme başka bir suç bulmaya çalıştı. O da hâlâ birçok medya kuruluşunda yayında olan bir haberi RT etmiş olmamdı. Bir haberi RT ediyorsunuz, terör örgütü propagandasından 2,5 yıl ceza alıyorsunuz.