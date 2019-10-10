Gergerlioğlu'ndan operasyon açıklaması

Meclis'te bir konuşma yapan Gergerlioğlu, sözlerine 10 Ekim Ankara Garı saldırısında hayatını kaybedenleri anarak başladı ve bu konuda AKP'ye bir dizi eleştiri yöneltti.







Gergerlioğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:





"10 Ekim IŞİD katliamını kınayarak başlıyorum, bu saldırının kurbanlarını rahmetle anıyorum. Bu katliama başından beri kokteyl terörü diyen iktidarı da kınıyorum. Çünkü baştan beri IŞİD katliamı olduğu belliydi ve göz yumulduğu apaçık ortaya çıktı. İktidar ise kokteyl terör sözünde ısrar etti.





Suriye harekatı niye yapılıyor?





Bu harekat inişte olan bir liderin, bitişte olan bir iktidarı çıkar ittifakı olan Cumhur ittifakının son çaresidir. Bunun için harekat yapılmaktadır. Ve sağcılaşma rüzgarları estirilerek her kesim bu sağcılaşma rüzgarlarına kaptırılmakta ve aldatılmaya çalışılmaktadır.





Suriye politikasını eleştirenler de maalesef bu rüzgarlara kapılabilmektedir.





Şu an Ceylanpınar, Nusaybin, Kamışlo'da insanlar ölüyor. İnsanlar ö-lü-yor. Nusaybin'de biraz önce dört vatandaşımız vefat etti. Kamışlo'da iki yaşında bir çocuk öldü. Biz savaşı konuşuyoruz. Savaşı konuşmak son derece doğaldır. Barış esastır. Savaş her zaman eleştirilmeye müstahaktır. İnsanlık savaştan çok çekti. Savaşı eleştirmek en doğal hakkımızdır.





Bakın KHK'lıların pasaport meselesi konuşuluyor. Aslında yüz binlerce KHK'lıya üç yıldır çok büyük haksızlıklar yapılıyor.





Bu yargı reformu paketinde aslında beklenen KHK'lılara adaletti ama öyle bir şey yok. Sadece pasaport meselesinde. O da Anayasa'ya aykırı bir düzenleme olduğu için. Yüz binlerce KHK'lı kırıma uğratıldı. Şu anda KHK'lı hukukçular avukatlık bürosu bile açamıyor biliyor musunuz.





KHK'lı 55 bin öğretmen özel bir okulda öğretmenlik bile yapamıyor.





Sizin il başkanınızdı. AK Parti Isparta İl başkanı Osman Zabın demişti ki, 'KHK'lılar ağaç kökü yesin.' Evet amacınız buydu. Yüz binlerce insan şu anda zor durumda. Aileleriyle 1.5 milyonu bulan bir kesimin neslini kurutmayı hedeflediniz. Adeta Nazi Almanyası'na benzer soykırım uygulamalarına uğrattınız. Bu konuda bir gelişme isteniyordu üç yıldır. Son derece insafsızca, zalimce uygulamalar yaptınız. Aylardır insanlar yargı reformu bekliyordu. Ama yargı reformu diye, Anayasa'yı çiğneyen bir pasaport meselesi önümüze getirdiniz."