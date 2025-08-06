Gergerlioğlu'ndan Özel'e dikkat çeken çağrı: 'Akın Öztürk'ü ziyaret edin'

Yeniden görülen Genelkurmay Çatı Davası’nı iki gündür Silivri’de takip eden insan hakları savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP lideri Özgür Özel’e önemli bir çağrıda bulundu.





“İmamoğlu’na Yapılanın Temelini Bulacaksızın”

Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Sayın Özgür Özel’e Akın Öztürk’ü ziyaret etme çağrısı yapıyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yapılanın temellerini orada bulacak! Uyduruk yargılama nasılmış asıl gitsin ondan bir sorsun. Haksızlığa razı olmayın, Kader-i İlahi başınıza getirir. Zulümden kurtuluş mu? Samimiyet ile @eczozgurozel “ ifadelerini kullandı.





Bold'da yer alan habere göre Yargıtay’ın kısmi bozma kararı sonrası Genelkurmay Çatı Davası Silivri’de yeniden görülmeye başlandı. AKP rejimi tarafından ‘Darbenin 1 numarası olmakla’ suçlanan dönemin YAŞ Üyesi, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasına devam ediyor.





Duruşmalarda bütün tanık ve sanık ifadeleri ile kamera kayıtları Akın Öztürk’ün darbeden haberinin bile olmadığını ortaya koydu. Öztürk’ün darbeden haberi bile yoktu. Akıncı’ya ise dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın talebi üzerine ‘darbecileri vazgeçirmek’ için gitmişti. Genelkurmay’ın 21 Temmuz’da sitesinde yayınladığı basın açıklamasında da bu bilgi yer alıyordu.





Söz konusu basın açıklaması daha sonra siteden kaldırılmıştı. (5. madde)





‘Akın Öztürk’ü villada yapılan ‘sözde darbe’ toplantısında gördüğüne’ dair ifadenin de yalan olduğu bizzat gizli tanık tarafından itiraf edildi. Gizli tanık ‘Kuzgun’, sonraki ifadesinde, Akın Öztürk’le ‘Adil Öksüz’ü karıştırdığını’ söyledi. Akın Öztürk’ün, darbe toplantısı yapıldığı ileri sürülen tarihte Ankara’da bile olmadığı ortaya çıkmıştı.