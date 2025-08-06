Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu'ndan Özel'e dikkat çeken çağrı: 'Akın Öztürk'ü ziyaret edin' /06 Ağustos 2025 11:09

Gergerlioğlu'ndan Özel'e dikkat çeken çağrı: 'Akın Öztürk'ü ziyaret edin'

İnsan hakları savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP lideri Özgür Özel’e, hakkında BM tarafından haksız tutuklama kararı verilen Akın Öztürk’ü ziyaret etme çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

Yeniden görülen Genelkurmay Çatı Davası’nı iki gündür Silivri’de takip eden insan hakları savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP lideri Özgür Özel’e önemli bir çağrıda bulundu.

“İmamoğlu’na Yapılanın Temelini Bulacaksızın”
Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Sayın Özgür Özel’e Akın Öztürk’ü ziyaret etme çağrısı yapıyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu’na yapılanın temellerini orada bulacak! Uyduruk yargılama nasılmış asıl gitsin ondan bir sorsun. Haksızlığa razı olmayın, Kader-i İlahi başınıza getirir. Zulümden kurtuluş mu? Samimiyet ile @eczozgurozel “ ifadelerini kullandı.

Bold'da yer alan habere göre Yargıtay’ın kısmi bozma kararı sonrası Genelkurmay Çatı Davası Silivri’de yeniden görülmeye başlandı. AKP rejimi tarafından ‘Darbenin 1 numarası olmakla’ suçlanan dönemin YAŞ Üyesi, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk savunmasına devam ediyor.

Duruşmalarda bütün tanık ve sanık ifadeleri ile kamera kayıtları Akın Öztürk’ün darbeden haberinin bile olmadığını ortaya koydu. Öztürk’ün darbeden haberi bile yoktu. Akıncı’ya ise dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın talebi üzerine ‘darbecileri vazgeçirmek’ için gitmişti. Genelkurmay’ın 21 Temmuz’da sitesinde yayınladığı basın açıklamasında da bu bilgi yer alıyordu.

Söz konusu basın açıklaması daha sonra siteden kaldırılmıştı. (5. madde)

‘Akın Öztürk’ü villada yapılan ‘sözde darbe’ toplantısında gördüğüne’ dair ifadenin de yalan olduğu bizzat gizli tanık tarafından itiraf edildi. Gizli tanık ‘Kuzgun’, sonraki ifadesinde, Akın Öztürk’le ‘Adil Öksüz’ü karıştırdığını’ söyledi. Akın Öztürk’ün, darbe toplantısı yapıldığı ileri sürülen tarihte Ankara’da bile olmadığı ortaya çıkmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gergerlioğlu'ndan Özel'e dikkat çeken çağrı: 'Akın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:11