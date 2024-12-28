Gergerlioğlu'ndan Zengin'e 'hakaret' davası: Gelecek tazminatı mağdurlara verecek

TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Gergerlioğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında Zengin’e 75 bin TL’lik tazminat davası açtığını duyurdu. Gergerlioğlu, dava gerekçesi olarak, “Kamu vicdanında mahkum oldu ama hakaretleri için de yargılanması gerekiyor” ifadesini kullandı.
TAZMİNATI MAĞDUR KİŞİLERE VERECEK
“Çıplak arama zulmüne uğrayan tüm kadınlardan özür dileyene kadar adalet arayacağız” diyen Gergerlioğlu, “Kazanacağım tazminatı bu zulümden mağdur kişilere vereceğim” dedi.
GERGERLİOĞLU’NA HAKARET ETMİŞTİ
TBMM Genel Kurulu’nda kanun teklifinin 20’nci maddesi üzerinde görüşmeler sürerken DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında, ‘çıplak arama’ tartışması yaşandı. Zengin, Gergerlioğlu için, “Eğer mümkün olsa 6284’le başvuru yapacağım kendisiyle ilgili olarak çünkü kürsüde yaptığı her konuşmada muhakkak adımı zikrediyor. Kendisini bir sapık ilan ediyorum, psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Bir daha asla benim adımı ağzına almayacak, sapık adam” dedi.