Gergerlioğlu'ndan Zengin'e 'hakaret' davası: Gelecek tazminatı mağdurlara verecek





TAZMİNAT DAVASI AÇTI





TAZMİNATI MAĞDUR KİŞİLERE VERECEK





GERGERLİOĞLU’NA HAKARET ETMİŞTİ

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’de çıplak arama konusundaki eleştirilerine yanıt veremeyince “sapık” diyerek hakaret etme yolunu seçen AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e karşı tazminat davası açtı. Gergerlioğlu, kazanacağı tazminatı çıplak arama zulmünden mağdur olan kişilere vereceğini kaydetti.Gergerlioğlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında Zengin’e 75 bin TL’lik tazminat davası açtığını duyurdu. Gergerlioğlu, dava gerekçesi olarak, “Kamu vicdanında mahkum oldu ama hakaretleri için de yargılanması gerekiyor” ifadesini kullandı.“Çıplak arama zulmüne uğrayan tüm kadınlardan özür dileyene kadar adalet arayacağız” diyen Gergerlioğlu, “Kazanacağım tazminatı bu zulümden mağdur kişilere vereceğim” dedi.TBMM Genel Kurulu’nda kanun teklifinin 20’nci maddesi üzerinde görüşmeler sürerken DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında, ‘çıplak arama’ tartışması yaşandı. Zengin, Gergerlioğlu için, “Eğer mümkün olsa 6284’le başvuru yapacağım kendisiyle ilgili olarak çünkü kürsüde yaptığı her konuşmada muhakkak adımı zikrediyor. Kendisini bir sapık ilan ediyorum, psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Bir daha asla benim adımı ağzına almayacak, sapık adam” dedi.