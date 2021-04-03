Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu gözaltına alınırken darp eden polis memurunun isminin Abdülkadir Yılmaztürk olduğu ifade ediliyor.

Gergerlioğlu, Kasım 2019'da Meclis'te yaptığı konuşmada, Ankara Emniyetiyle ilgili işkence iddialarını gündeme getirmişti.



Avukat tutanağını paylaşan Gergerlioğlu, şu notu aktarmıştı:





“Abdülkadir Yılmaztürk, bir memurlarının eline plastik eldiven geçirerek kendisinin kulak memesi ve göğüs ucunu sıkarak işkence ettiklerini, bir soda şişesi getirerek bu şişeyle tehdit ettiklerini söylüyor!"







