Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler /03 Nisan 2021 14:53

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Ömer Faruk Gergerlioğlu'yu Ankara'daki evinde darp ederek gözaltına alan polis ekibi içinde daha önce işlenceci olduğunu ifşa ettiği polisin de yer aldığı söyleniyor.

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler



Gergerlioğlu gözaltına alınırken darp eden polis memurunun isminin Abdülkadir Yılmaztürk olduğu ifade ediliyor.

Gergerlioğlu, Kasım 2019'da Meclis'te yaptığı konuşmada, Ankara Emniyetiyle ilgili işkence iddialarını gündeme getirmişti.

Avukat tutanağını paylaşan Gergerlioğlu, şu notu aktarmıştı:

“Abdülkadir Yılmaztürk, bir memurlarının eline plastik eldiven geçirerek kendisinin kulak memesi ve göğüs ucunu sıkarak işkence ettiklerini, bir soda şişesi getirerek bu şişeyle tehdit ettiklerini söylüyor!"


Yoğun bakımda olan Gergerlioğlu'nun tekrar gözaltına alınarak cezaevine götürüldüğü belirtiliyor.

Oğlu Salih Gergerlioğlu, "Babamın anjiyosu yapıldı. Tansiyonunun yüksek olmasından dolayı yoğun bakıma alındı" mesajını paylaştı ve sonrasında "Babamı hastaneden adeta bir mizansen uygulayarak kaçırdılar" dedi.

Gergerlioğlu akşam saatlerinde evine yakalama emri ile gelen polislerce gözaltına alınmıştı.

Avukat Bişar Abdi Alınak da yaptığı paylaşımda, Gergerlioğlu'nun adliyede rahatsızlandığını ve "göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle hastane doktoru" tarafından anjiyo önerisiyle sevk edildiğini aktardı.

Yargıtay'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, 10 gün içerisinde teslim olma çağrısı yapılmıştı.

O sürenin cuma günü dolmasıyla 56 yaşındaki HDP'li siyasetçi için yakalama kararı çıkarıldı.
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