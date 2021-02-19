Samanyolu Haber /Gündem / Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek /19 Şubat 2021 17:03

Yargıtay'ın hapis cezasını onadığı Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek

HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını Yargıtay tarafından onandı.

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Yargıtay tarafından TBMM'ye bildirilecek.

Kesin hüküm kararının, TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla, Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşecek.

Anayasa'nın 84. maddesinin ikinci fıkrası "Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur" hükmünü içeriyor.

Kesin hüküm kararının önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

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