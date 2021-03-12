Samanyolu Haber /Politika / Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı Meclis'e geldi /12 Mart 2021 12:16

Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı Meclis'e geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşen yargı kararının dün akşam Meclis'e geldiğini söyledi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşen yargı kararının dün akşam (11 Mart 2021) Meclis'e geldiğini açıkladı.

"Dün akşam gelmiş. Onu da değerlendireceğiz" diyen Şentop, devamında "Yargıtay kesin hükmü verdikten sonra il derece mahkemesine gidiyor, sonra Adalet Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na, oradan da TBMM'ye geliyor. Dün akşam itibariyle gelmiş" ifadesini kullandı.
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