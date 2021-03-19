Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu'nun , Meclis'te Adalet nöbeti devam ediyor /19 Mart 2021 16:02

Gergerlioğlu'nun , Meclis'te Adalet nöbeti devam ediyor

TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'de HDP grup odasında beklemeye devam ediyor.

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor


TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu, Meclis'teki bekleyişini sürdürüyor. Kararın ardından HDP grup odasına geçen Gergerlioğlu, geceyi yine odasında geçirdi. Gergerlioğlu, odasına yer yatağı serip gece burada uyudu. Ziyaretleri kabul eden Gergerlioğlu, katıldığı televizyon programında ise kendisine destek verenlere teşekkür etti. Gergerlioğlu, "Direnmeye devam edeceğiz, adalet yerine gelene kadar, Anayasa Mahkemesi karar verene kadar Meclis'ten ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.
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