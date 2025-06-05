Geri adım atmadı: 'Bu işin geri dönüşü yok'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TELE1 ekranında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile Evren Özalkuş ve Murat Taylan'ın sorularını yanıtladı.





Partisi tarafından dün düzenlenen Gaziosmanpaşa mitingine ilişkin konuşan Özel, burada sarfettiği, "Tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız" şeklindeki sözlerine açıklık getirdi. Özel, "Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Mesajı alacak olan alsın. Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa... Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok" dedi.





Özel, erken seçim talepleri konusunda daha uzun soluklu eylemlere gidileceğinin de işaretini vererek "bir meydanda 4 milyon, 5 milyon kişi erken seçim der, direnirse, gerektiğinde dönmemek üzere gelirse o sandık gelir" dedi.





Özel'in konuşmalarından bazı başlıklar şöyle:





"SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İTİRAF ETTİ DİYE EVE YOLLANIYOR"

Aziz İhsan Aktaş denilen kişi itirafçı olmuş. Bu kişiye suç örgütü lideri deniliyordu. Şu anda dışarıda. Bir suç örgütü lideri suçu itiraf etti diye eve yollanıyor. Lider ona suç atıyor, buna suç atıyor eve gidiyor.





Hakan; 'Genel Başkanım eğer bir kuruş rüşvet aldıysam beni Taksim'de assınlar.' Bu kadar inanıyor çocuk kendine. HTS kayıtlarının olduğu dakikada mevzubahis benzin istasyonuna yakın okullarda öğretmenlere çiçek dağıtıyor. Canlı yayını var. İkinci gün söylenilen saatte açılış yapıyor. Üçüncüsü de Erasmus programı dahilinde öğrencilerle buluştuğu program aynı bölgede.





Önce suçlayacağı kişiyi buluyor. Baz kayıtlarını alıyor. Aracılık ediyor diye iftira edeceği kişinin baz kayıtlarını alıyor. Çakışan yerleri fosforluyor. Aziz İhsan Aktaş'ın baz kayıtlarına erişemez. Önüne ittiriyor. 5 sayfa ifade vermiş 3 gün sürmüş ifadesi. Titiz çalışmışlar. Saat ve tarih verip 'Burada buluşmuşlar' diyor. Baz kayıtları önüne konmadan söylenecek şey değil. Bu şartlar altında içlerine sinecekler mi? Bu kumpasla o belediyeyi AKP'li belediye meclis üyeleri 'Bizim oldu' diyecekler mi? Hakan dahil, Aykut dahil, belediye başkanlarımız, bir kısmı tanımadığım iş insanları... Geçenlerde bir tane kadın katilini iki kolundan tutup arabanın arkasına attılar ona bile tepki gösterdiler. Belki de bir gün sonra serbest kalacak adamların iki koluna iki polis, ip gibi dizmişler... Çukurdan çıkarken görüntü var. Bunu gördüm delirdim.





"ONLAR SERTLEŞTİKÇE SERTEŞMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Dünkü cümlem de şu; 'Bir daha aileleri, evlatları, anneleri, babaları üzecek bir görüntü görürsem bunun altında kalmam. Seni pişman ederim. Bunun altına imzamı atarım. Ne Tele1'i bağlar ne bunu yayınlayan televizyonları bağlar. Benim ifademdir. Bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz. 50 yıl 4 ay kamu hizmeti yapmış olan Hasan Akgün'ü en öne koymuşlar. Bu insanlar suçları ispatlanana kadar masumlar bir kere. Bunu söylüyorum. Dedim ki 'Bir daha görürsem dağılmamak üzere toplanırız' bu da şu; 'Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz.' Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Mesajı alacak olan alsın. Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa... Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok.





Tayyip Erdoğan bu suçlamaların hepsinden yargılandı. Bir gün evinden alınmadı, gözaltında tutulmadı. Hüküm kesinleşti, davul zurnayla uğurlandı. İçerideyken gelen ziyaretçi sayısıyla hala övünüyor. Ekrem İmamoğlu evinden gözaltına alındı, dört gün Vatan Emniyet'te iğrenç bir yerde tutuldu, tutuklandı, tutuklu yargılanıyor, ziyaretçi kısıtlaması var ve resminin asılması yasak. Öbürü şiir kitabı yayımladı.





O 28 Şubat Darbesi bu 30 Şubat Darbesi böyle bir şey yok. Böyle bir insafsızlık, vicdansızlık yok. Arkadaşlarımızın ve partimiz onuru, şerefi, bu insanların aileleri için mücadele veriyoruz. Önce benim arkadaşlarım evine dönecek sonra ben döneceğim."





"BEN SUÇSUZU SAVUNUYORUM, TAYYİP ERDOĞAN HIRSIZI SAVUNDU"

Cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun moralinin ilk günden beri yüksek olduğunu ifade eden Özel şöyle devam etti:





"Gelecek seçimde cumhurbaşkanı olmaya hazırlanıyor. Son derece motive. 'Ekrem İmamoğlu suç örgütü' kurgularını ispatlıyorlar. Hedefe ulaşmak için delil yaratmaya çalışıyorlar. İlk başladığında Ekrem Başkan'ın daire sattığı kişileri aradılar. Sonra bu darbeye kalkıştılar. Babasının evini bastı, yazlık evini bastı. Nasıl bunların evinden ayakkabı kutuları, para sayma makinaları çıktı. Ben suçsuzu savunuyorum Erdoğan 17-25 Aralık'ta hırsızı savundu.





Geldiğimiz bu noktada bu savcı inanmış ki kasalar, paralar bulacağım. Geldi çuvalladı. Başladı yalancı tanıklar... Somut delil yok. Bu sefer içeridekileri itirafçı yapmaya çalıştı. Tutuklulardan Ekrem Başkan'a iftira atmalarını istiyorlar. Hangi ifadeye inanacağız? Hakikatin kendine tecavüz etti bu insanlar. Hakikatin kendini öldürdüler. Şu anda bu tarz bir soruşturmada en şanslı kim biliyor musunuz? Varsa gerçek bir hırsız, bir rüşvetçi yırttı. O da bu kadar masum insan arasına karıştı."





"ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NIN SORUŞTURMASI RÖVANŞ"

Özel hakkında başlatılan soruşturmalara ilişkin ise şunları söyledi:





O soruşturmalardan birisi Akın Gürlek'in hırsından bana açtığı soruşturma. Açsın yapacak bir şey yok. Ama ikinci soruşturma çok güzel bir rövanş. Akın Gürlek, Antalya'da yaptığı bir konuşma yüzünde Ümit Özdağ'ı Ankara'da yemek yerken gözaltına aldırmış İstanbul'a getirmişti. Bu Antalya ve Ankara başsavcılarına küfürdür. Akın Gürlek'in görev bölgesi nedeniyle Kartal'a bile bakamaz. Ümit Özdağ Antalya'da konuşmuş Ankara Başsavcısı'na, 'Ben senin görev yerinden gözaltı yapıyorum' diyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da benim İstanbul'da yaptığım bir konuşmadan dolayı soruşturma açıp ona karşı rövanş alıyor, had bildiriyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı yine usulsüz bir iş yapmıyor. Görev yerim Ankara olduğu için yine yetkili. Ama bu Ümit Özdağ konusunda hiçbir zaman yetkili olmadı."





ERDOĞAN'IN HEDEFİ NE?





Özgür Özel, "Erdoğan'ın planı, hedefi ne?" sorusuna şu yanıtı verdi:





"Erdoğan'ın hedefi iktidarda kalmak. Geçtiğimiz günlerde de söyledi. Can bedende durdukça koltukta oturmak istiyor. Karşısında Beylikdüzü Belediyesi'ni ondan alan, İstanbul'da 3 kez adaylarını yenen Ekrem İmamoğlu var. Erdoğan kendisini 'Yenilmez Armada' görüyordu ya. Onun sandıktan anladığı 'Birden fazla partinin yarıştığı Erdoğan'ın kazandığı bir oyun', kazanmak için her şey mübah. Ne diyor 17-25 Aralık'tan sonraki seçimde, 'Milletim bizi akladı.' Bakanların çocukları parayla yakalanmış, bakanlar yakalanmış. Dönemin başbakanı 'Hırsızlık yapan kardeşim olsa kolunu keserim' demiş. Yüce Divan'a dosyaları yollamak istiyor diye başbakanlıktan almış.





"BUGÜN BİR YENİLMEZ VAR O DA EKREM İMAMOĞLU"

Erdoğan şöyle görüyor sandığı; 'Partilerin yarıştığı, seçimi kazandığı, kendisini akladığı, gelecek 5 yıla da kayıtsız şartsız meşruiyet tanıdığı bir alan. Bu 31 Mart'a kadar bu böyle gitti. Şunu gördü; artık bir yenilmezliği yok. Altın kemer gitti. Genel Başkan olarak Özgür Özel onu yenmiş, Ekrem İmamoğlu adaylarını yenmiş. O artık yenilmez değil ama bir yenilmez var o da Ekrem İmamoğlu. 4 seçimde onun adaylarını yenmiş. Tayyip Bey Ekrem Bey'i yenememenin psikolojisi içinde 'Gelecek seçimlere gidemeyiz, rakibim bu olmamalı' diyor. Ya rakibi ortadan kaldıracak, ya seçimi ortadan kaldıracak. Biz o sandığı Tayyip Bey'e kaptırmamaya çalışıyor. O sandık bize Mustafa Kemal'den, İsmet İnönü'den emanet. Bugün Erdoğan bu kazanımı elimizden almaya, demokrasiden diktaya geçmeye çalışıyor. Darbe yapıyor. Kamuflaj yok, savcı cübbesi var."





"BİR MEYDANDA 4-5 MİLYON KİŞİ ERKEN SEÇİM DERSE SANDIK GELİR"

Özel erken seçime ilişkin, "Erken seçime ne Özgür Özel karar verebilir ne Erdoğan. Halkın kendisi karar verir" yorumunda bulundu. Özel şöyle devam etti:





"Türkiye'deki herkese diyorum ki; demokrasiye sahip çıkacaksak, erken seçimi getireceksek, 'Ben senin şu yanını sevmemi bu yanını sevmem' demeden bir meydanda 4 milyon, 5 milyon kişi 'erken seçim' der, direnirse, gerektiğinde dönmemek üzere gelirse o sandık gelir. Tek adam rejimine, seçimsizliğe, sandıksızlığa itiraz eden demokratların da bu mücadelenin içerisinde olmasını bekliyoruz. "



