Geri döndü, ilk mesajı verdi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Minneapolis şehrinde bir polis memurunun George Floyd isimli siyahi vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulayarak öldürmesinin akabinde Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar sürüyor.





Aktivist eylemleriyle tanınan ünlü sanal korsan (hacker) grubu Anonymous da protestolara bir video ile katılarak, "Bu polis memurları cinayetle yargılanmalı. Yozlaşmış kurumlarınızın adaleti sağlayacağına inanmıyoruz. O yüzden işlediğiniz birçok suçu ifşa edeceğiz." dedi.





"POLİSLERİN İŞLEDİĞİ SUÇLARI İFŞA EDECECEĞİZ"





Anonymous protestolara destek maksadıyla yayınladığı videoda, ABD'yi "işledikleri suçları ifşa etmekle" tehdit etti.





Sosyal medyada büyük ilgi gören videoda şu ifadelere yer verildi: "İnsanları öldüren ve başka suçlar işleyen memurlar da tıpkı geriye kalan herkes gibi yaptıklarından sorumlu tutulmalıdır, yoksa istedikleri her şeyi yapmaya yetkileri olduğunu düşünürler. Bunun "içlerindeki birkaç çürük elma" tarafından yapılmış bir şey olduğunu düşünebilirsiniz."





"İNSANLAR BU YOZLAŞMADAN BIKTI ARTIK"





"Peki suç işleyen meslektaşlarını görürken durup hiçbir şey yapmayan memurlara ve korumaya yemin ettiği vatandaşları aynı suçtan tutuklayacakken bu suçlulara karşı hiçbir adım atmayan polis departmanlarına ne demeli?" sorusunun yöneltildiği videoda, "İnsanlar, kendilerini korumaya yemin etmiş bir organizasyondaki yozlaşmadan ve onların uyguladığı şiddetten bıktı artık. Son senelerde olanlardan sonra birçok insan bizi kurtarmak için değil, baskı kurmak ve suçlu iktidar sınıfının isteklerini yerine getirmek için görev yaptığınızı anladı." denildi.





"POLİS MEMURU CHAUVIN CİNAYETLE SUÇLANMALI"





Videoda şunlar dile getirildi: "Siz, kontroldeki insanlar için düzeni sağlamaya çalışıyorsunuz, kontrol edilen insanların güvenliği için değil. Öyle ki siz elitlerin küresel baskı sistemini yürütmek için kullandığı mekanizmanın kendisisiniz. Dünya sonunda bunu fark etmeye başladı ve her seferinde hiçbir sonucu olmadan kan döküldüğünü gördüklerinde daha da sinirleniyorlar."





Videonun sonunda, "Bu polis memurlarına suçlamalar yöneltilmeli. Özellikle Chauvin cinayetle suçlanmalı. Maalesef yozlaşmış kurumlarınızın adaleti sağlayacağına inanmıyoruz. O yüzden işlediğiniz birçok suçu ifşa edeceğiz. Biz bir orduyuz. Bizi bekleyin." denildi.