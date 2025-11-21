Geri gönderme merkezinde toplu zehirlenme

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan yabancı uyruklu 56 kişi zehirlenme belirtileri görülmesi üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunmasından sonra 56 kişi hastanelere kaldırıldı.



Olayla ilgili Gaziantep Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik, tehlikeli bir durum olmadığını, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Valiliğin açıklaması şöyle:



“20 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinde bazı yabancı uyruklu kişilerde kusma ve ishal şikayetlerinin görülmesi üzerine durum Geri Gönderme Merkezi’nin sağlık birimi tarafından hızla incelenmiş ve derhal 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmiştir. Ambulans ekipleri hızla merkeze intikal etmiştir.



Yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 56 kişi hastanelere sevk edilmiştir. Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle geri gönderme merkezine dönüş yapmıştır. Diğer kişilerin sağlık durumlarında da tehlikeli bir durum söz konusu olmamakla birlikte tedbiren müşahede altında tutulmaktadır.Süreç Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir. Konuya ilişkin inceleme başlatılmıştır.”