'Geri itme' görüntüleri Miçotakis'i zora soktu: 'Hükümetim soruşturuyor'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'nin The New York Times gazetesinin yayınladığı ve Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki mültecileri zorla geri ittiğini gösterdiği iddia edilen video hakkında açıklama yaptı.







Reuters'ın aktardığına göre, Miçotakis, Yunan yetkililerin video hakkında soruşturma yürüttüğünü söyledi. Yunanistan hükümetinin Ege Denizi'nde mültecileri bilerek geri ittiği iddialarını reddeden Miçotakis, sınır politikasının 'sert ama adaletli' olduğunu kaydetti.





'KESİNLİKLE BİLEREK GERİ İTİLİMİYORLAR'

The New York Times'ın yayınladığı videoda aralarında çocukların da bulunduğu bir grup insanın Midilli Adası olduğu ifade edilen bir yerdeki bir kamyonetten indirilerek şişme bir bota bindirildiği, ardından da denize bırakıldığı görülüyordu. Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komisyonu'ndan Ylva Johansson, bunun üzerine Yunanistan'a çağrı yaparak söz konusu olayın 'tüm yönleriyle ve bağımsız bir şekilde' soruşturulmasını talep etmişti.







CNN International'dan Christiane Amanpour'a mülakat veren Miçotakis, "Bu olayı çok ciddiye alıyorum. Halihazırda hükümetim tarafından soruşturuluyor" dedi. Miçotakis, Yunanistan'ın mültecileri 'bilerek mi geri ittiğine' ilişkin soruya, "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.





The New York Times'ın yayınladığı görüntülerdeki eylemi 'tamamen kabul edilemez' olarak nitelendiren Başbakan Miçotakis, hükümetinin göç ve sınır politikasının ise 'sert ama adaletli' olduğunu söyledi.