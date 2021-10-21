"Geri itmeler insan hakları ihlalidir, meşrulaştırılamaz"

Mijatovic bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi üye devletlerinin sınırlarındaki mültecilere, sığınmacılara ve göçmenlere yönelik insan hakları ihlalleri endişe verici bir düzeyde arttığını belirtti. “Özellikle sığınma talebinin engellenmesi, bireysel koruma olmadan geri dönüşler, çoğu zaman vahşi bir şiddetin ve hatta insan yaşamının tehlikeye atılmasının eşlik ettiği geri itmeler açıkça insan hakları ihlalleridir” ifadelerini kullandı.







TR724'te yer alan habere göre Mijatovic, sınırlardaki bu tür uygulamaların, Mülteci Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde açıkça belirtilen yasal güvenceleri baltaladığına dikkat çekti. Son zamanlarda, sığınma başvurusu hakkını, işkence veya insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele yasağını ve toplu sınır dışı etme yasağını ihlal eden uygulamaların, acil durumları ele almanın gerekli bir yolu olarak giderek daha fazla meşrulaştırılmaya başlandığının altını çizdi.





Mijatovic Avrupa hükümetlerine, sınırdaki mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin haklarını korumaya yönelik önemli güvenceleri ortadan kaldırmaya ve geri göndermelerin sözde normalleştirilmesine yol açacak her türlü yasama girişimini veya politikasını durdurma çağrısı yaptı.





“Şimdi konuşmak için çok önemli bir an. Avrupa Birliği’nin 12 üye ülkesinin sınırlarında ‘mevcut yasal çerçeveyi yeni gerçeklere uyarlamayı’ teklif etmesinden kısa bir süre sonra ve geri itmelerin yasallaştırılmasına ilişkin artan konuşmaların ortasında, AB liderleri göç politikasını görüşmek üzere Brüksel’de bir araya gelecek. Bazı üye devletler kesinlikle zorlu durumlarla karşı karşıya olsalar da, bunun, kilit insan hakları korumalarını bir kenara bırakmalarına veya seçime gitmelerine izin vermesi gerektiği yönündeki herhangi bir öneri kesinlikle reddedilmelidir.”





Mijatovic’e göre, tüm Avrupa devletleri tarafından bu ihlallere karşı birbirlerinden hesap sorulması için adımlar atılmalıdır. ‘Avrupa’nın sınırlarını korumak’ adına meydana gelen ihlaller, genellikle ortak bir caydırıcılık hedefinden kaynaklanıyor ve bazen diğer üye devletlerin mali veya maddi yardımlarından yararlanıyor.





İnsan Hakları Komiseri, Avrupa genelinde mültecilere, sığınmacılara ve göçmenlere ev sahipliği yaparken gerçek dayanışmanın önemine vurgu yaptı ancak dayanışma eksikliğinin hakları ihlal etmek için bir mazeret olamayacağını belirtti. Komiser’e göre dayanışma mültecilerin ilk vardığı ülkelerin geri itme pratiklerini azaltacaktır.





Mijatovic açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Avrupa devletlerinin bu ciddi insan hakları sorununun üstesinden gelmek için ortak sorumluluklarını üstlenmelerini gerekiyor. Geri itmeler insan hakları ihlalidir. Yasallaştırılamazlar.”



