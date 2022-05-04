Samanyolu Haber /Dünya / Geri itmelerin de arasında olduğu nedenlerden dolayı Frontex bütçeci onaylanmadı /04 Mayıs 2022 20:49

Geri itmelerin de arasında olduğu nedenlerden dolayı Frontex bütçeci onaylanmadı

Geri itmelerin de arasında olduğu nedenlerden dolayı Frontex bütçecinin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanmadığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlardan sorumlu kurumu Frontex'in bütçe harcamalarına, geri itmelerdeki rolü ve yönetim sorunları gibi nedenlerle onay vermediği açıklandı.

AP'den yapılan açıklamaya göre, Strazburg'da gerçekleştirilen Genel Kurul oturumunda AB kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı bütçe harcamaları görüşüldü.

AP milletvekilleri, AB Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex'in söz konusu dönemdeki bütçesini ibra etmedi.

Frontex'in harcamaları göçmenlerin geri itilmesi de dahil olmak üzere temel haklara ilişkin devam eden soruşturmalar ve yönetimsel sorunlar yüzünden onaylanmadı.

AP milletvekilleri, bu konularda hazırlanan soruşturma raporlarının tamamını görmeyi talep etti ve ibra kararını sonbahara erteledi.

Frontex'in bu konularla ilgili detaylı ve tatmin edici açıklama yapması ve uygulamalarını düzeltmesi gerekiyor.

AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.


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