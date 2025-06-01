Geri mi dönüyor: Aziz Yıldırım için toplanan oylarda patlama

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın adaylık şartını açıklamasının ardından kongre üyelerinin verdiği imza sayısında büyük bir sıçrama olduğu öne sürüldü.



Hatırlanacağı üzere Aziz Yıldırım geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada adaylık şartı olarak, Ali Koç'un seçildiği 16 bin 464 oydan 1 fazlasını talep etmişti.



Sabah'ın haberine göre Aziz Yıldırım'ın bu şartının ardından kongre üyelerinin topladığı toplam imza sayısı 12 bini aştı.



Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.