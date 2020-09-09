Samanyolu Haber /Ekonomi / Geri ödeme zamanı geldi, şirketler kara kara düşünüyor /09 Eylül 2020 13:18

Geri ödeme zamanı geldi, şirketler kara kara düşünüyor

Kredilerde sona eren geri ödemesiz dönemin ertelenen ve cari dönem vergileriyle çakışması, işletmelerde ödeme endişesi oluşturdu.

SHABER3.COM

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde reel şirketin altı ay ertelenen borçlarında ödeme dönemi gelip çattı ve şirketleri ödemesiz kredileri geri ödeme endişesi sardı.

İşletmeler, sona eren ödeme vadesi gelen krediler ve cari dönem vergilerinin çakışması nedeniyle kaygılanırken, işten çıkarma yasakları ve kısa çalışma ödeneği desteğiyle desteklenen altı aylık sürecin sona ermesi endişesi içinde.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, kredilerdeki geri ödemesiz dönem bu aydan itibaren sona eriyor. Ardından da, ekim, kasım ve aralık aylarında ise ertelenmiş vergilerin ödeme dönemi cari dönem vergilerinin ödemesi başlayacak. 

24 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu tebliği ile COVID-19’dan etkilenen sektörlere yönelik mücbir sebep hali ilan edilmiş, bu sektörlerin KDV ve Muhtasar ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmişti. Aynı dönemde çıkarılan finansman destek paketiyle de reel sektöre 3-6 ay ödemesiz kredi destekleri sağlanmıştı. Sosyal Hayata Destek kampanyası kapsamında ise belirli bir seviyenin altında geliri olanlar için ilk taksiti 2021 yılı Ocak ayında başlamak üzere kredi imkanı sağlanmıştı.

İş dünyası temsilcileri ve mali müşavirler, ertelenen yükümlülüklerin yılın son çeyreğinde cari dönem vergileriyle birleşerek ödenmesinin çok mümkün olmadığı görüşünü savunuyorlar. Haziran ayından itibaren normalleşmeye dönüş başlamakla birlikte, birçok sektörde henüz işlerin istenilen seviyeye gelmediğini belirten temsilciler, bu koşullarda birçok firmanın yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği uyarısında bulundular. Temsilciler, bu ödemelerin tekrar takvime bağlanarak ödenebilir taksitlere bölünmesinin bir nebze olsun rahatlama sağlayacağını ifade ettiler.


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