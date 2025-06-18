Geri sayım başladı: Binlerce insan 'Herkes için adalet' diyerek Strazburg'da buluşacak

Büyük hak arama mücadelesinin adresi bir kez daha Strazburg olacak. Avrupa Konseyi önünde düzenlenecek barışçıl protestoya 7'den 70'e birçok mağdur ve insan hakları savunucusu katılacak.





BİNLERCE İNSAN BARIŞÇIL PROTESTODA BULUŞACAK

Türkiye’deki insan hakları ihlalleri ve AİHM kararlarının uygulanmaması, sanatın ve sporun diliyle protesto edilecek. 25 Haziran'da Strazburg’da düzenlenecek uluslararası eyleme 4 bin kişinin katılması bekleniyor.









PEDALLARA YİNE HAK MÜCADELESİ İÇİN BASILACAK

Beş Avrupa ülkesi ile Avustralya’da düzenlenecek “Haklar için pedal çevir” etkinliği, Avrupa Konseyi ve AİHM önünde kurulacak “Adalet Duvarı”, mağduriyetlerin anlatılacağı tiyatro gösterileriyle birlikte Avrupa kamuoyuna güçlü bir mesaj verilecek.





AVRUPALI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DA DESTEK VERECEK

Türkiye’de baskı altındaki milyonlar için adalet istemek üzere, 25 Haziran’da Strazburg’daki Avrupa Konseyi binası önündeki büyük buluşmaya sayılı günler kaldı. Peaceful Actions öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliğe birçok Avrupalı sivil toplum kuruluşu da destek verecek.





AİHM kararlarının Türkiye hükümeti tarafından uygulanması için Avrupa Konseyi’ne daha somut adımlar atma çağrısı yapılacak. Eylemde, yaşanan hak ihlalleri “Adalet Duvarı”, “Haklar için pedal çevir” ve tiyatro gösterisi gibi çeşitli sanat ve spor etkinlikleriyle anlatılacak.









'HERKES İÇİN ADALET'

Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin önünde bu yıl dördüncü kez düzenlenen eylemde, insan hakları savunucuları daha kararlı biçimde “Herkes için Adalet” talep edecek.





Uluslararası insan hakları örgütü Peaceful Actions’ın organize ettiği etkinlikte, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin derinleştiğine; AİHM kararlarının uygulanmadığına ve siyasi tutukluların serbest bırakılmadığına dikkat çekilecek.





Cezaevlerindeki hamile, hasta, yaşlı ve çocuklu kadınların durumu, binlerce kişinin hukuksuz gerekçelerle özgürlüğünden mahrum bırakılması ile muhalif belediye başkanları ve gazetecilerin tutuklanması da gündeme getirilecek.