Geri sayım başladı! Kim Ne kadar maaş alacak, rakamlar netleşiyor





TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA YANSIYACAK

Ocak ayında yapılan artışla en düşük memur maaşı 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli maaşı ise 19 bin 617 liraya yükselmişti. Nisan ayı itibarıyla açıklanan verilerle birlikte memur ve emeklilerin dört aylık enflasyon farkı da belli oldu. Bu fark, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 13,36, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 12,29 olarak hesaplandı.Temmuz ayında memurlar için enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da maaşlara yansıtılacak. Bu nedenle nihai artış oranı enflasyon verilerine göre şekillenecek.Ekonomistlerin öngörülerine göre, mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,20, haziran ayında ise yüzde 1,70 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak zam oranı yüzde 17,82’ye yükselebilir. Aynı dönemde memur ve memur emeklileri için toplam maaş artışı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştiğinde yaklaşık yüzde 16,71 olarak hesaplanıyor.Sonuçlar, mayıs ve haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Bu süreçte zam oranlarının nihai şekli almasıyla birlikte memur ve emekliler yeni maaşlarını temmuz ayında almaya başlayacak.