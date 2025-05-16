Geri sayım başladı! Kim Ne kadar maaş alacak, rakamlar netleşiyor

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA YANSIYACAK
Temmuz ayında memurlar için enflasyon farkına ek olarak yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da maaşlara yansıtılacak. Bu nedenle nihai artış oranı enflasyon verilerine göre şekillenecek.
EKONOMİSTLERİN TAHMİNİ YÜZDE 17'Yİ AŞIYOR
Ekonomistlerin öngörülerine göre, mayıs ayında enflasyonun yüzde 2,20, haziran ayında ise yüzde 1,70 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine uygulanacak zam oranı yüzde 17,82’ye yükselebilir. Aynı dönemde memur ve memur emeklileri için toplam maaş artışı ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştiğinde yaklaşık yüzde 16,71 olarak hesaplanıyor.
KARAR TEMMUZ'DA NETLEŞECEK
Sonuçlar, mayıs ve haziran ayı verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Bu süreçte zam oranlarının nihai şekli almasıyla birlikte memur ve emekliler yeni maaşlarını temmuz ayında almaya başlayacak.