Samanyolu Haber /Dünya / Geri sayımda son 4 gün: Dünya nüfusu 8 milyar olacak /11 Kasım 2022 19:00

Geri sayımda son 4 gün: Dünya nüfusu 8 milyar olacak

Birleşmiş Milletler'in 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü için hazırladığı rapor, dünya nüfusunun 15 Kasım'da 8 milyara ulaşacağını ortaya koydu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomi ve Sosyal İşler Dairesi, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü'ne özel aynı gün içinde özel bir rapor yayımladı. Rapor, dünya nüfusunun ilerleyen yıllarda hangi seviyelere yükseleceğini gözler önüne sermiş, bu yıl için de beklenen büyük bir hedefe ev sahipliği yaptı. 

Rapora göre yakın bir gelecekte, dünyanın en yüksek nüfuslu ülkesi olan Çin, sahip olduğu unvanı kaybedecek; bununla birlikte 1 milyar 412 milyon nüfuslu Hindistan, 2023'te 1 milyar 426 milyon nüfuslu Çin'i geride bırakacaktı.

2050 yılında, Hindistan nüfusu 1 milyar 668 milyon, Çin nüfusu ise 1 milyar 317 milyon olacağı öngörülmüştü.

8 ÜLKEDE NÜFUS PATLAMASI YAŞANACAK
BM, 11 Temmuz'da dünya nüfusunun 15 Kasım günü 8 milyara ulaşacağını açıklamıştı. Sonraki süreçte de yükselişi devam edeceği bildirilen dünya nüfusu, tahminlere göre yıldan yıla şu şekilde şekillenecekti:

2030'da 8,5 milyar insan,

2050'de 9,7 milyar insan,

2080'de de 10,4 milyar insan.

BM'ye göre 2080 yılından sonra ise nüfus artış hızı yavaşlayacak. BM, 2100'e kadar nüfusun 10,4 milyar seviyelerinde kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Rapora göre ilerleyen yıllarda, gelişmekte olan bazı ülkelerin doğurganlık hızı ciddi anlamda düşecek. Ancak 8 ülke, adeta nüfus patlaması yaşayacak. Bu ülkeler; Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Filipinler, Hindistan, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Tanzanya olarak kayıtlara geçecek.
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