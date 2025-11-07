Samanyolu Haber /Dünya / Gerilim artıyor: NATO Rusya ile uzun vadeli bir çatışma hazırlığı çağrısı yaptı /07 Kasım 2025 15:25

Gerilim artıyor: NATO Rusya ile uzun vadeli bir çatışma hazırlığı çağrısı yaptı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, üyesi ülkelere Rusya ile uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanmaları çağrısı yaptı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Romanya'da düzenlenen bir savunma sanayi forumunda önemli açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifak üyesi ülkelere Rusya ile uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanmaları çağrısı yaptı.

Mark Rutte konuşmasında, "Rusya, Avrupa ve dünyada istikrarsızlaştırıcı bir güç olmaya devam edecek. Onlar uzun vadeli bir çatışmaya hazırlanıyor. Saf olamayız. Biz de hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı. Rutte'nin bu sözleri, NATO'nun Rusya'ya yönelik tutumunun sertleşmeye devam ettiğini gösterdi.

Taraflar arasındaki gerilim, karşılıklı suçlamalarla sürüyor. NATO, son dönemde batı sınırlarındaki askeri etkinliğini artırma girişimlerini "Rus saldırganlığının caydırılması" olarak tanımlıyor. Buna karşılık Rus yetkililer, NATO güçlerinin Avrupa'da artırılmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit haklara dayanan diyaloğa açık olduklarını açıklarken, Batı'nın kıtayı silahlandırma politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Kremlin sözcüleri, Rusya'nın hiç kimse için tehdit oluşturmadığını, ancak çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri görmezden gelmeyeceklerini belirtti.

Rutte'nin bu açıklamaları, NATO'nun Rusya'ya yönelik politikasının geleceği ve Avrupa güvenlik mimarisinin şekillenmesi açısından önemli mesajlar içeriyor. İttifakın, Rusya ile olası uzun vadeli bir çatışmaya yönelik hazırlık stratejileri geliştirmeye devam edeceği anlaşılıyor.
<< Önceki Haber Gerilim artıyor: NATO Rusya ile uzun vadeli bir çatışma... Sonraki Haber >>

