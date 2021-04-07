Gerilim devam ediyor: Çin'den Mansur Yavaş ve Meral Akşener için bir açıklama daha

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik paylaşımlarına tepki göstermişti.





Çin’in Ankara Büyükelçisi’nin, Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ı hedef alan paylaşımları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının ardından Çin’den bir açıklamada daha geldi.





Global Times’ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ‘Çin Büyükelçiliği’nin, Çin'in duruşuna ilişkin yaptığı açıklama tamamen meşru ve kınamanın ötesindedir’ ifadelerine yer verdi.













Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verilmişti.