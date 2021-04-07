Samanyolu Haber /Gündem / Gerilim devam ediyor: Çin'den Mansur Yavaş ve Meral Akşener için bir açıklama daha /07 Nisan 2021 15:14

Gerilim devam ediyor: Çin'den Mansur Yavaş ve Meral Akşener için bir açıklama daha

Çin’in Ankara Büyükelçiliği'nin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Uygur Türkleriyle ilgili paylaşımına yönelik yaptığı açıklamanın ardından, Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, yeni bir açıklamada bulundu.

SHABER3.COM

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik paylaşımlarına tepki göstermişti.

Çin’in Ankara Büyükelçisi’nin, Meral Akşener ve Mansur Yavaş’ı hedef alan paylaşımları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasının ardından Çin’den bir açıklamada daha geldi.

Global Times’ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ‘Çin Büyükelçiliği’nin, Çin'in duruşuna ilişkin yaptığı açıklama tamamen meşru ve kınamanın ötesindedir’ ifadelerine yer verdi.



Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gerilim devam ediyor: Çin'den Mansur Yavaş ve Meral Akşener... Sonraki Haber >>

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

Musa Piroğlu'ndan olay sözler!

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

AKP'de ikinci Ayvatoğlu krizi mi?

Türkiye iyi yönetilmiyor

Türkiye iyi yönetilmiyor

"Yargılamaları TRT ekranlarından canlı vereceğiz"

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Kuytul’dan Gergerlioğlu tepkisi

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Patronun evinin önünde toplanan işçilere müdahale

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yollu yanlış yaptıklarını kısa sürede anladılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Yangın sırasında çöken binanın altında kaldılar

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi

Masayı yumrukladılar, stüdyo birbirine girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:35:49