Samanyolu Haber /Gündem / Gerilim Fransa ticari ilişkilerini nasıl etkileyecek? /11 Eylül 2020 21:17

Gerilim Fransa ticari ilişkilerini nasıl etkileyecek?

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler nedeniyle Türkiye ile Fransa arasında diplomatik gerginlik son günlerde giderek artıyor.

SHABER3.COM

Türkiye'ye karşı söylemlerini sertleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'nın Doğu Akdeniz'de "NATO müttefiki gibi hareket etmediğini" belirterek Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı açık olması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi gerilim, 'Ermeni soykırımı' yasa tasarısıyla da gündeme gelmişti, ancak bütün bu gelişmelere rağmen iki ülke arasında ticaret hacmi 2000'li yılların başından bu yana yükseliyor.

Fransa hükümetinin verilerine göre Türkiye, Fransa'nın AB dışındaki 3. büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. İki ülke arasında 2019'da gerçekleşen ticaret hacmi 14 milyar 677 milyon euroyu buldu.

Son on yılda, iki ülke arasında ticaret hacmi yüzde 47,4 seviyesinde yükseldi.

2014 yılından bu yana Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı ihracat, Fransa'nın Türkiye'ye yaptığı ihracattan fazla. Özellikle 2019 yılına baktığımızda Türkiye'nin ihracatının 8,7 milyar euroya çıktığını, Fransız ihracatının ise 5,9 milyar euroda kaldığını görüyoruz.

2012'den bu yana Türkiye'nin Fransa'ya yaptığı toplam ihracatta istikrarlı bir artış ortaya çıkarken, Fransa'nın 2015'ten bu yana ihracatının düştüğü görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak 2018'deki resmi Fransa ziyaretinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar euroya çıkması gerektiğini ifade etmişti.

Otomobil sanayi ürünleri (30,9%), hazır giyim ( 14,0%), otomobil yan sanayi ürünleri (6,1%), elektrikli ev aletleri (5,1%), genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar (3,6%), tekstil endüstrisi ürünleri (3,1%) ve elektrikli cihazlar (2,7%).

Fransa'nın Türkiye'ye ihraç ettiği ürünler:

Genel kullanıma yönelik makine ve cihazlar (9,5%), temel kimyasal, azotlu, plastik ve sentetik kauçuk ürünler (9,1%), uçak ve uzay endüstri ürünleri (8,2%), demir ve çelik ürünleri (8,1%), otomobil yan sanayi ürünleri (7,6%), elektrikli cihazlar (6,9%), tıbbi farmasötik ürünler (6,5%)

Merkez Bankası verilerine göre 2002-2018 döneminde Fransa sermayeli firmalar tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen doğrudan yatırımların toplamı 7 milyar 274 milyon dolar seviyesinde. Aynı dönemde Türk sermayeli firmaların Fransa’ya gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların toplamı 235 milyon dolar olmuştur.

Türkiye'de bin 524 Fransa sermayeli şirket faaliyet gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gerilim Fransa ticari ilişkilerini nasıl etkileyecek? Sonraki Haber >>

AKP'nin 28 Şubatı!

AKP'nin 28 Şubatı!

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

CHP'den kamulaştırma çıkışı: Rantçı beş şirketle müzakere falan yok

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı

Beyrut'ta yangın şoku!

Beyrut'ta yangın şoku!

Bir Yudum Huzur

Bir Yudum Huzur

Kamyonun Freni patlayınca

Kamyonun Freni patlayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Mesafe kuralına uymayınca

Roket askerin omzunda patladı!

Roket askerin omzunda patladı!

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Teksas'ta Trump yanlısı tekne geçidi düzenleyenler kendi dalgalarında battı

Şoke eden mesaj!

Şoke eden mesaj!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:50:43