Samanyolu Haber /Dünya / Gerilim tırmanıyor: ABD bölgeye Raptor savaş uçakları gönderdi /08 Ağustos 2024 23:03

Gerilim tırmanıyor: ABD bölgeye Raptor savaş uçakları gönderdi

ABD ordusu, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 Raptor savaş uçakları gönderdi. CENTCOM Komutanı General Kurilla da 1 hafta içinde ikinci kez İsrail'i ziyaret etti.

SHABER3.COM

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle Orta Doğu'ya F-22 savaş uçaklarının konuşlandırdığını bildirdi.

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının bölgeye geldiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 Raptor uçaklarının "İran veya vekillerinin bölgesel tırmanış olasılığını azaltmak amacıyla" bölgedeki ABD kuvvetlerinin duruş değişikliği kapsamında CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığı ifade edildi.

Bölgeye kaç tane F-22 uçağının geldiği veya hangi ülke veya ülkelere konuşlandırıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

KURILLA YENİDEN İSRAİL'DE

Bu arada İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran ile gerilimin devam ettiği dönemde CENTCOM komutanı General Michael Erik Kurilla İsrail'e geldi.

Kurilla'nın ziyareti kapsamında İsrailli askeri yetkililerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Haberde Kurilla'nın bu hafta İsrail'e ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.

Son olarak 5 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret eden Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya gelmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.
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