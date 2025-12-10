Samanyolu Haber /Dünya / Gerilim tırmanıyor! ABD savaş çakları Venezuela hava sahasında /10 Aralık 2025 10:19

Gerilim tırmanıyor! ABD savaş çakları Venezuela hava sahasında

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim sürerken, iki F/A-18 savaş uçağının Venezuela hava sahasına yakın bölgede yarım saatten uzun süre uçması dikkat çekti. ABD, uçuşun uluslararası hava sahasında rutin bir eğitim olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

ABD ile Venezuela arasındaki tansiyonun devam ettiği dönemde, Amerikan savaş uçaklarının Güney Amerika ülkesinin hava sahasına yakın bölgelerde görüldüğü bildirildi.

Uçuş izleme kayıtlarına göre, iki adet ABD F/A-18 savaş uçağı Venezuela sınırına yakın hava koridorunda 30 dakikadan uzun süre manevra yaptı.

Konuyla ilgili adının açıklanmamasını isteyen bir ABD savunma yetkilisi, söz konusu F/A-18’lerin bölgede “planlı bir eğitim görevi” icra ettiğini ifade etti.

Yetkili ayrıca uçakların uçuş süresince uluslararası hava sahasından ayrılmadığını ve operasyonun herhangi bir provokasyon amacı taşımadığını vurguladı.
