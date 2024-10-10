Gerilim tırmanıyor: 'İran ne olup bittiğini anlamayacak'

İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını sürdüren İsrail'den bu ülkeye yeni bir tehdit geldi.







İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İran'a yönelik saldırımız ölümcül, hatasız ve şaşırtıcı olacak" açıklamasında bulundu. Gallant, "Ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamayacaklar" diye ekledi.





DW Türkçe'nin haberine göre İran geçen hafta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesine cevaben İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. İsrail'e fırlatılan yaklaşık 200 füzenin çoğu havada imha edilmişti.





İsrail, İran'ın söz konusu füze saldırısının bedelini ağır ödeyeceğini belirtmişti. Tahran'ın olası bir misilleme durumunda İsrail'in büyük bir yıkımla karşılaşacağı tehdidinde bulunması ise dünya petrolünün önemli bir bölümünün üretildiği bölgede daha büyük çapta bir çatışma yaşanabileceğine dair endişeleri artırmıştı.





İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde de ele alındı. Her iki taraf da yaklaşık 30 dakikalık bu görüşmenin olumlu geçtiğini belirtmekle yetindi.





Daha önce İsrail'i İran'ın nükleer tesislerini hedef almaması konusunda uyaran ABD Başkanı Joe Biden, bu ülkedeki petrol sahalarına saldırılmasına da karşı çıkıyor.



