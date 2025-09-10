Gerilim tırmanıyor: Polonya’dan NATO’ya 4. Madde çağrısı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, gece boyunca ülke hava sahasının 19 kez ihlal edildiğini, bunların büyük bölümünün Belarus üzerinden giriş yaptığını açıkladı.





Tusk, üç insansız hava aracının düşürüldüğünü, dördüncü düşürmenin de büyük ihtimalle teyit edildiğini söyledi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Parlamentoda konuşan Tusk, “Güvenlik tehdidi oluşturan bu dronların düşürülmüş olması siyasi durumu değiştirdi. Bu nedenle müttefik istişareleri, NATO Antlaşması’nın 4. Maddesi’nin devreye sokulması yönünde resmi talebe dönüştü” dedi.





NATO JETLERİ DE DEVREYE GİRDİ





Polonya ve NATO’ya ait savaş uçakları, Çarşamba sabahının erken saatlerinde hava sahasına giren çok sayıda Rus İHA’sını düşürdü.





Saldırının ardından Başbakan Tusk, kabinesiyle acil toplantı yaptı.





Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Polonya güçlerinin ülke güvenliğine “doğrudan tehdit” oluşturan dronları etkisiz hale getirdiğini duyurdu.





4. MADDE NEDİR?

NATO Anlaşması’nın 4. Maddesi, herhangi bir üye ülkenin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunda müttefikler arasında istişare başlatılmasını öngörüyor.





5. Maddeden farklı olarak kolektif askeri müdahaleyi değil, ortak bir tartışma ve değerlendirme sürecini başlatıyor.





DAHA ÖNCE KAÇ KEZ DEVREYE GİRDİ?





1949’da kurulan NATO tarihinde 4. Madde yalnızca birkaç kez devreye sokuldu.





En dikkat çekici örneklerden biri, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik tam kapsamlı işgalinin ardından Doğu Avrupa ülkelerinin başvuruları olmuştu.





NATO'DAN AÇIKLAMA





NATO Sözcüsü Allison Hart, gece boyunca çok sayıda Rus insansız hava aracının Polonya hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.





Hart, NATO ve Polonya hava savunmasının bu dronların önlenmesine yardımcı olduğunu açıkladı.





Hart, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Varşova ile iletişimde” ifadelerini kullandı.





NATO Sözcüsü, müttefik ülkelerin büyükelçilerinin sabah saatlerinde bir araya geldiğini belirterek, “Toplantıda, Polonya hava sahasına giren dronlara NATO’nun nasıl yanıt vereceği ele alınacak” dedi.